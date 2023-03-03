نشرت اختصاصية علم النفس الإكلينيكي المرخصة د.جولييت دينكا والتي ترتبط بشراكة بحثية مع الجامعة الأمريكية في الكويت وخريجة الجامعة الباحثة آية عبدالهادي، كتابا بعنوان «التنقل في الهوية الاجتماعية»، حيث عملت الكاتبتان على توفير مرجع علمي لقضايا اجتماعية مختلفة تتعلق بالكويت.



ويناقش الكتاب موضوع الهوية الاجتماعية، حيث يعتمد على عدد من الأبحاث التي أجريت خلال السنوات الماضية، والتي تضمنت آراء عدد من الطلبة، حيث تم دمج الأبحاث المنشورة وإنشاء محتوى جديد حول التنقل في الهوية الاجتماعية في كتاب متكامل.



كما يركز الكتاب على الشباب والأجيال الجديدة، حيث يستكشف جوانب تكوين الشباب اجتماعيا، وعملية تأطير وتشكيل هويتهم الذاتية، كما يتناول الكتاب المجتمع الكويتي متعدد الأوجه، ويناقش التطور الذي يطرأ على البلاد واستهلاك وسائل الإعلام وتعليم الفنون الحرة وعادات وسائل التواصل الاجتماعي، كما يفند المفاهيم المغلوطة حول البلاد.



وتعمل د.جولييت دينكا في المجال التعليمي منذ أكثر من 20 عاما، وقد انصب اهتمامها حول التدريس والتعليم ونشر المعلومات للجمهور، كما تقدم د.دينكا التحليل والعلاج النفسي، وتجري تقييمات لمجموعة متنوعة من العملاء في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.



أما الباحثة آية عبدالهادي، فقد تخرجت في تخصص الإعلام من الجامعة الأمريكية في الكويت، كما تمتلك ما يزيد على 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات للشركات والعلامات التجارية التي تركز على المستهلك، إذ تساعد في بناء خطط الاتصال الخاصة بهم واستراتيجية العلامة التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تشجيع المنشورات العلمية التي تساعد في تناول القضايا الاجتماعية، كما تعمل على تفسير الظواهر المجتمعية بما يعود بالنفع على القراء والباحثين. ويتوافر الكتاب على منصات أمازون ودار بارنز أند نوبل أو من خلال دار نشر Outskirts Press https://outskirtspress.com/navigatingsocialidentity.