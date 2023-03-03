أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع بنهاية تعاملات أمس مدعومة بصعود أسعار النفط وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام.



وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج خلال تعاملات أمس، حيث زاد خام برنت 0.65%، إلى 84.86 دولارا للبرميل، وسجل الخام قفزة مدعوما بنمو النشاط التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة الأربعاء الماضي، مما يعزز دلالات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعا 0.8%، إلى 10.277 نقطة، ليواصل الصعود للجلسة الثالثة، وصعد المؤشر مع تسجيل جميع القطاعات تقريبا مكاسب، إذ زاد سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 2.2%، وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.5%.



وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة. وساعد على صعود المؤشر ارتفاع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.6%، وسهم ملتيبلاي 2.2%.



وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.5%، مع صعود أسهم معظم القطاعات، وارتفعت أسهم صناعات قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 و2.2%، على الترتيب.



وتراجع مؤشر دبي 0.3%، متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والعقارات والمؤسسات المالية، وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.2%، وشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7%.