أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية الإلكتروني على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على شركات شحن وبتروكيماويات إيرانية أو مرتبطة بإيران.



ولم يقدم الموقع الإلكتروني مزيدا من التفاصيل بشأن العقوبات الجديدة.



وفرضت الولايات المتحدة العقوبات بموجب أمر تنفيذي صادر في 2018 أعاد الإجراءات التي تستهدف قطاعات النفط والمال والنقل الإيرانية.



وأظهرت وثيقة على الموقع أن وزارة الخزانة أصدرت ترخيصا عاما يسمح بتحويلات محدودة للسفن المشمولة بالعقوبات بموجب ما وصفتها بأنها فترة «إنهاء تدريجية» تمتد حتى 29 يونيو المقبل.



من جهة اخرى، انتقدت إسرائيل قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين وحثت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على أن يطلب من السفينتين المغادرة.



ورست السفينتان في ريو دي جانيرو يوم الأحد الماضي. وذكرت وكالة رويترز أن البرازيل رفضت السماح لهما بالرسو في يناير الماضي في لفتة من لولا خلال توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.



ووصف ليئور هايات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية سماح البرازيل للسفينتين بالرسو بأنه «تطور خطير ومؤسف» متهما البحرية الإيرانية بالتعاون مع كيانات خاضعة للعقوبات.



وكتب هايات على تويتر «لم يفت الأوان بعد لإصدار أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء».



وذكر إشعار في 23 فبراير المنصرم في جريدة رسمية برازيلية أنه تم منح السفينتين الحربيتين الإذن بالرسو في الفترة ما بين 26 فبراير والرابع من مارس الجاري.