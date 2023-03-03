

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملة «يا زين تراثنا» في نسختها الحادية عشرة، وهي حملة رامية إلى إحياء التراث الكويتي القديم والتي أطلقها البنك منذ عدة سنوات سابقة إدراكا منه بأهمية إحياء التراث الكويتي القديم وتذكير جيل اليوم والغد بالتقاليد والعادات الشعبية القديمة وكذلك الجوانب الاجتماعية والحياتية للرعيل الأول من أهل الكويت والتي التقت جميعها في إطار ثقافة مشتركة عكست وجسدت الحياة الكويتية قديما في البادية والحضر، حيث تتمحور فكرة هذا العام بتعريف الجيل الجديد على المهن الكويتية القديمة بعنوان «مهن نفتخر فيها.. يا زين تراثنا».



وتأتي هذه الحملة لتؤكد من جديد حرص البنك على إحياء التراث الكويتي القديم، ضمن برامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المبتكرة وضمن جهوده المستمرة وقناعته الثابتة بأن التراث الكويتي غني بالعديد من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان.



وفي تعليقها على انطلاق حملة «يا زين تراثنا»، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: سعداء باستمرار الإطلاق الناجح للحملة والرامية في مجملها إلى إحياء التراث الكويتي القديم، وتابعت أن اسم البنك التجاري الكويتي قد ارتبط على مدار أكثر من ربع قرن من الزمان بإحياء التراث الكويتي القديم من خلال فعاليات ومطبوعات ترسخ هذه المعني عاما تلو الآخر.



وكشفت أماني الورع عن أن حملة «يا زين تراثنا» لهذا العام ستنطلق فعالياتها بتاريخ 4 مارس الجاري حتى نهاية الشهر، وستتضمن العديد من الفعاليات والزيارات لجهات مختلفة ومتعددة، بالإضافة إلى إقامة جناح في قرية يوم البحار واستضافة حرفيين كويتيين وأيضا فرقة شعبية تقدم وصلات طربية من الفن الكويتي الأصيل بهدف إحياء التراث الكويتي القديم والتذكير بأهمية العادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي، مشيرة الى أن هناك العديد من الفعاليات المختلفة للحملة والمسابقات سوف يتم الإعلان عنها في القريب.