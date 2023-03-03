

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن مشاركته في مؤتمر «الكويت: نحو اقتصاد رقمي» الذي تنظمه مجموعة ذا بزنس يير (The Business Year) العالمية المتخصصة بالأخبار والأبحاث الاقتصادية، بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA).

وقال المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، خلال لقائه المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بزنس يير» ايونا بوبا، إن المؤتمر يعقد في فندق فور سيزونز الكويت بتاريخ 8 مارس الجاري، ويجمع مجموعة ممثلين عن القطاعين العام والخاص لمناقشة الفرص المشتركة المتعلقة بالتطورات في مجال التحول الرقمي، كما يجمع نخبة من المسؤولين والقياديين، والمبتكرين، والمستثمرين ورواد الأعمال تحت سقف واحد، ويتيح لهم الفرصة لبحث أبرز المواضيع ذات الصلة والاستفادة منها، مع تسليط مزيد من الضوء على مكانة الاقتصاد الكويتي في مجتمع الأعمال العالمي، بما يتماشى مع رؤية الكويت ومكانتها المرموقة على خريطة المراكز المالية والاقتصادية.



ويهدف مؤتمر «الكويت: نحو اقتصاد رقمي» إلى استعراض ومناقشة المجالات الرئيسية للاقتصاد الكويتي كالتحول الرقمي، والممارسات والـتـطـورات الـمتعلقة بالاستدامة ودور قطاع ريادة الأعمال، كما ستعقد في المؤتمر حلقة نقاشية للحديث عن التكنولوجيا المالية (Fintech) ومستقبل التمويل، إضافة إلى استضافة حلقة نقاشية أخرى لمناقشة الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لنمو الكويت.



وتأتي مشاركة «بيتك» ضمن إطار التزامه بدعم الـجـهـود الاقـتـصادية والاستثمارية، وإبراز أهمية التحول الرقمي في صياغة مستقبل الاقتصاد، وتسهيل الأعمال وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد، خاصة أن القطاع المالي من أوائل قطاعات الدولة التي تبنت التكنولوجيا الحديثة في أعمالها.



في غضون ذلك، قالت ايونا بوبا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بزنس يير»: سعداء بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الممتدة مع «بيتك» ونقلها إلى آفاق جديدة، ووضع رحلة التحول الرقمي في الكويت في محور الحديث وتسليط الضوء على «بيتك» كنموذج يحتذى في التحول الرقمي المصرفي.