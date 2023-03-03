حصدت عمليات البحث عن «الكمأة» المزيد من أوراح السوريين الباحثين عن رزق إضافي يسد رمقهم بعد الارتفاع الكبير في الأسعار وانهيار العملة وتبخر قيمة الرواتب.

وقتل 8 مدنيين وأصيب أكثر من 35 آخرين بجروح أمس جراء انفجار لغم بشاحنة كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في البادية شرق سورية، بحسب ما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بمقتل 5 مواطنين وإصابة أكثر من 40 بجروح بانفجار لغم بالشاحنة التي تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في منطقة كباجب في ريف دير الزور الجنوبي الغربي.

وفي وقت لاحق، أعلن المرصد العثور على 4 جثث لمدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف سلمية الشرقي بريف حماة الشرقي بتاريخ 27 فبراير الفائت، ليرتفع بذلك العدد إلى 14 بينهم سيدة وإصابة 14 آخرين بينهم 5 بحالة حرجة في تلك الحادثة.