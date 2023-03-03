

تواصل منصة «فو» إنجازاتها الداعمة والحاضنة لجيل الشباب المبدعين في الكويت عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تتواصل على مدار العام. وضمن جديدها يأتي التعاون بين منصة «فو» والكاتب والمخرج يعرب بورحمة والبرنامج الميداني التدريبي «ألوان يعرب» بموسمه الثاني لإطلاق عرض «سما الدانات».



وحول الكرنفال الأول من نوعه في الكويت الذي سيقام غدا السبت في مجمع المروج، صرحت رئيسة مجلس إدارة «فو» الشيخة عهود سالم العلي الصباح قائلة: تمكنا العام الماضي من إظهار المواهب الكويتية وإمكانات الشباب الكويتي. واليوم نعلن عن انطلاق كرنفال جديد تحت عنوان «سما الدانات» بالتعاون مع برنامج الميداني التدريبي «ألوان يعرب» بموسمه الثاني بقيادة الكاتب والمخرج المتميز يعرب بورحمة، هذه التجربة التي نعول عليها الكثير في ترسيخ تلك البصمات الشبابية المبدعة.



وتابعت الشيخة عهود سالم العلي الصباح: ويهدف هذا العرض إلى إحياء ثقافتنا وتاريخنا كأمة، ولتذكيرنا بعراقة الكويت وإنجازاتها ومستقبلها المشرق، عبر إنتاج فني إبداعي رفيع المستوى، حصاد تلك الكوادر الشابة الكويتية المبدعة التي تغطي جملة من المجالات الابداعية ومن بينها الترفيه والتصميم والتسويق والتصوير والعلاقات العامة وغيرها من الآفاق الابداعية التي استطاع مبدعوها وخلال زمن قياسي تحقيق هذا الكرنفال الذي يمثل إنجازا فنيا وثقافيا رفيع المستوى نفتخر ونعتز به .



وأشارت رئيسة مجلس إدارة منصة «فو» الى ان الكرنفال الجديد يأتي من خلال «أكاديمية فو» ويجمع أكثر من 40 موهبة من جميع المجالات المتعلقة بالمسرح والترفيه والتصميم والتصوير والتسويق وكم آخر من الحرف الابداعية بما في ذلك التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو والتصميم وهندسة الصوت والضوء والإنتاج المسرحي. وقد انضم المشاركون إلى برنامج «ألوان يعرب» لتطوير مواهبهم وإمكانياتهم في هذا المجال. كما يشارك في عرض «سما الدانات» ممثلون عن الكويت في مجالات مختلفة حققوا إنجازات مهمة في ريادة الأعمال والعلوم والرياضة والفنون وغيرها.



من جهته، قال المخرج والكاتب يعرب بورحمة: «أنا فخور جدا» بوجود مركز في الكويت يحتضن المواهب الكويتية ويحفزها على إطلاق العنان لمواهبها وقدراتها الفنية والابداعية، والبرنامج يهدف إلى جمع المواهب الكويتية ليعملوا معا من أجل خدمة بلدنا بشكل أفضل.