

يشارك منتخبنا الوطني للترايثلون غدا وبعد الغد، في بطولة العالم للعبة التي تقام منافساتها في العاصمة الإماراتية (أبوظبي).



وكان «أزرق الترايثلون» غادر أمس إلى الإمارات بوفد يترأسه سفيان الخليل ويضم الإداري وليد الهاجري والمدرب الإسباني ريكاردو إلى جانب 10 لاعبين، هم: علي دشتي وعبدالعزيز الدعيج وأسامة بورحمة ويوسف دشتي وعبدالعزيز الهويدي وعبدالمحسن الفوزان وهدى الصالح ولولوة الرفاعي ونورا البراك وفي الملا.



هذا، وأكد سفيان الخليل أن المشاركة في مونديال العالم بالإمارات مهم جدا، خاصة أن النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون يملكان نجوما كبارا ولاعبين أصحاب إنجازات.



وأكمل: «نطمح من خلال هذه المشاركات إلى إعلاء شأن لعبة الترايثلون وتأكيد مكانة اللاعبين الكويتيين، في ظل ما نملكه من خامات لاعبين أكفاء لديهم الخبرة والقوة والعزيمة للمشاركة في أكبر البطولات العالمية للترايثلون».