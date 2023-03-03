

استفاد أرسنال من مباراته المؤجلة من المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي في كرة القدم على أفضل وجه، وابتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مان سيتي حامل اللقب بفوزه الكبير على ضيفه إيفرتون 4-0. سجل أهداف اللقاء الذي سيطر عليه أصحاب الأرض كل من الانجليزي بوكايو ساكا (40) والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (46 و81) والنرويجي مارتن أوديغارد (71).



ورفع «المدفعجية» رصيده الى 60 نقطة في 25 مباراة، بفارق 5 عن مان سيتي و11 عن مان يونايتد الثالث الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة.



وقال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا لشبكة «بي بي سبورت» بعد اللقاء: «أنا سعيد بالفوز والطريقة التي لعبنا بها بعد الدقائق الـ 25 الأولى.. واجهتنا بعض الصعوبات في البداية.. من الصعب اللعب ضدهم».



وتابع «بمجرد أن سجلنا الهدف الأول، تحررت المباراة.. كنا بحاجة الى لحظة ساحرة وأنتج بوكايو (ساكا) ذلك (بالهدف الأول).. لعبنا بشكل جيد حقا في الشوط الثاني وكان بإمكاننا تسجيل المزيد».



على ملعب «أنفيلد»، تنفس ليفربول الصعداء بعض الشيء، بعدما فاز على ضيفه ولفرهامبتون 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة أيضا.



وسجل هدفي «الريدز» كل من فيرجيل فان دايك (73) والمصري محمد صلاح (77).



ورفع ليفربول رصيده الى 39 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام فولام.



هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات المرحلة الـ 26، حيث يلتقي مان سيتي مع نيوكاسل يونايتد، وأرسنال مع بورنموث، وولفرهامبتون مع توتنهام، وبرايتون مع وست هام، وتشلسي مع ليدز يونايتد، وأستون فيلا مع كريستال بالاس، وساوثمبتون مع ليستر سيتي.



كأس إنجلترا



وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة مان يونايتد مع فولام، وبيرنلي مع مان سيتي، وبرايتون مع غريمبسي تاون، وشيفيلد يونايتد مع بلاكبيرن روفرز. وتقام جميع المباريات يوم 18 الشهر الجاري.



وفي ختام الدور الخامس من هذه المسابقة، تغلب مان يونايتد على وست هام يونايتد 3-1، وفجر شيفيلد يونايتد مفاجأة كبيرة بتغلبه على توتنهام 1-0، كما حقق غريمبسي تاون فوزا مفاجئا على ساوثمبتون 2-1، وفاز بيرنلي على فليتوود 1-0.