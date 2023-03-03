

يبحث نابولي عن مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 1990، وذلك حين يستضيف لاتسيو اليوم في افتتاح المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبات فريق المدرب لوتشيانو سباليتي في الصدارة بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني بعد الخدمة التي أسداه إياها بولونيا بفوزه على «نيراتسوري» 1-0 الأحد، بعد يوم من انتصار النادي الجنوبي على مضيفه إمبولي 2-0. ويلعب غدا السبت مونزا مع إمبولي، وأتالانتا مع أودينيزي، وفيورنتينا مع ميلان.



من جهة اخرى، مدّد مدافع المنتخب البرازيلي لكرة القدم دانيلو عقده مع فريقه يوفنتوس حتى 2025، وذلك وفق ما أعلن عملاق تورينو أمس.



وقال يوفنتوس: «مدد دانيلو عقده حتى 2025. بالتالي، قصته مع «بيانكونيري» مستمرة. ولا يسعه أن يكون أكثر سعادة»، مضيفا: «مغامرته مع يوفنتوس بدأت قبل 3 أعوام ونصف العام وقطعنا معنا شوطا طويلا، دائما بجانب بعضنا البعض، وهذا ما تؤكده الإحصاءات: 142 مباراة، بينها 128 كأساسي. لطالما وضع داني مصلحة الفريق فوق كل اعتبار».



ألمانيا



يفتتح بوروسيا دورتموند اليوم المرحلة الـ23 من الدوري الألماني بمعركة قاسية مع ضيفه لايبزيغ الطامح الى الانضمام لصراع اللقب. ويتشارك دورتموند صدارة الترتيب مع غريمه بايرن ميونيخ المتفوق بفارق الأهداف برصيد 46 نقطة لكل منهما، فيما يحتل لايبزيغ المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق 4 نقاط فقط عن مضيفه ونقطة عن أونيون برلين الثالث.



ويلتقي غدا السبت يونيون برلين مع كولن، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع يونيون برلين، وأوغسبورغ مع فيردر بريمن، وماينتس مع هوفنهايم، وبوخوم مع شالكه، وشتوتغارت مع بايرن ميونيخ.



وبعد فوزه الكبير على أونيون برلين بثلاثية نظيفة في لقاء استعاد خلاله خدمات المهاجم السنغالي ساديو مانيه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يمني بايرن النفس بمواصلة الصحوة على حساب شتوتغارت الخامس عشر (19 نقطة) بنفس عدد نقاط هوفنهايم وبوخوم السادس عشر والسابع عشر تواليا، من أجل التحضر بأفضل طريقة لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهابا 1-0.



الى ذلك أكد المدافع الفرنسي الدولي بنجامان بافار أن هدفه البقاء مع بايرن ميونيخ الألماني، نافيا التكهنات بأنه سيغادر بافاريا في الصيف، مضيفا: «لم أقل أبدا إنني أريد الرحيل». وفي مقابلة مع صحيفة «سبورت 1» الألمانية نشرت أمس قال بافار «أنا لست الشخص الذي يغادر السفينة في منتصف الرحلة». تابع ابن الـ 26 عاما «أعرف جيدا أنني في ناد كبير حيث كل الأمور ممتازة.. أنا مرتاح جدا هنا وأحب الجماهير.. آمل أن نحقق المزيد من الأمور معا هذا الموسم».



فرنسا



يتطلع باريس سان جرمان إلى مواصلة صحوته والاستعداد لمواجهته الأوروبية المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني، عندما يستضيف نانت مساء السبت في المرحلة الـ 26 من الدوري الفرنسي.



ويلعب غدا كذلك نيس مع أوكسير، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء لانس مع ليل. وفي مسابقة كأس فرنسا، تأهل أنيسي لنصف النهائي بعد فوزه على مرسيليا 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. وتأهل لنصف النهائي رفقة أنيسي كل من نانت بالفوز على لانس 2-1، وتولوز بالفوز على روديز 6-1 في ختام الدور ربع النهائي.