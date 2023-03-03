

طارق عرابي



كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشــــؤون الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية بلغت 32%، حيث من المقرر أن يرى المشروع النور في 26 ديسمبر المقبل، أي بعد 300 يوم من الآن.



وقال الناهض في تصريحاته للصحافيين عقب جولة أجراها امس في منطقة الشدادية الصناعية الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة الكويت، وعلى بعد 25 كيلومترا من مركز المدينة، إن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات، مؤكدا حرص جميع الأجهزة المعنية على إنهاء المشروع في الفترة المخططة.



وأضـــاف أن مشــروع الشدادية الصناعية يتكون من 3 قطاعات رئيسية هي «الكيميائي» و«الأغذية» و«المختلط» والتي تتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة صناعية، مؤكدا أن المشروع سيدار باستخدام أساليب التنمية المستدامة خلال مدة العقد فيما سيكون الوصول إلى المنطقة سهلا سواء عبر شبكة الطرق الحالية أو المستقبلية. وأكــد الــناهـض أن التنمية الصناعية باتت أحد مستهدفات النمو غير النفطي للكويت، وذلك خلال سعيها لتعزيز ودعم هذا القطاع ضمن مستهدفات خطة التنمية 2035، وبما يضمن أن يكون القطاع الصناعي أحد الموارد غير النفطية الرئيسية للدولة.



وحول نصيب أصحاب المشــــاريع الصــغيرة والمتوسطة من القسائم في «الشدادية الصناعية»، أكد الناهض أن الاولوية في منح وتوزيع القسائم الصناعية ستكون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشرط أن تكون متماشية مع سياسة الدولة في الأمن الغذائي والمائي والدوائي، إذ وبموجب القانون سيتم تخصيص نسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توفير البنية التحتية للمشروعات المقدمة.



المشروع في نقاط



٭ يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة الخليج المتحدة للإنشاء، التي باشرت العمل في 30 يونيو 2022.



٭ تبلغ قيمة العقد 96.99 مليون دينار، حيث إن مدة الصيانة 730 يوما ومدة العقد 545 يوما.



٭ تصل المدة الزمنية المنقضية من المشروع 244 يوما، فيما يتبقى من المدة الزمنية 300 يوم.



٭ من المتوقع تسلم المشروع المبدئي نهاية العام الحالي في 26 ديسمبر 2023.



٭ ما تم اعتماده من نفقات المشروع 29.3 مليون دينار، فيما بلغ ما تم صرفه 24.4 مليون دينار.



٭ بلغت نسبة الإنجاز المخططة 17.4% فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 31.7%.



٭ يبلغ الفرق بين الإنجاز الفعلي الى المخطط 14.3% ارتفاعا.



مكونات المدينة



تتضمن منطقة الشدادية الصناعية ثلاثة قطاعات رئيسية بعدد 1036 قسيمة صناعية، حيث يحتوي القطاع الكيميائي على 242 قسيمة صناعية.



أما قطاع الأغذية فيحتوي على 299 قسيمة صناعية، فيما يحتوي القطاع المختلط على 495 قسيمة صناعية.



ويشمل التصميم مساحة 265 ألف متر مربع للخدمات العامة وتشمل مركز الاطفاء، العيادة الطبية، مركز الأمن، المسجد، المكاتب الإدارية، محطة الوقود، محطة خدمة الشاحنات ومواقف السيارات.



ويتكون المشروع من شبكة مياه عذبة وشبكة مياه الأمطار وشبكتي الصرف الصحي والصناعي وشبكة مكافحة الحريق، طول شبكة الري، عدد 5 محطات كهرباء رئيسية و91 محطة فرعية، السور الأمني، أبراج مياه علوية وخزانات أرضية، محطة معالجة مياه الصرف وحفرة تجميع مياه الأمطار ومبنى التحكم البيئي والحديقة التكنولوجية.



وستدار منطقة الشدادية الصناعية باستخدام أساليب التنمية المستدامة خلال مدة تنفيذ المشروع كما ستزود بمسطحات خضراء لتوفير مساحات جميلة ذات قيمة بيئية عالية.