قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عصر «فرنسا الأفريقية» قد انتهى وإنها صارت الآن «محاورا محايدا» في القارة. وأضاف ماكرون، أمام الجالية الفرنسية في الغابون التي زارها خلال جولته الأفريقية «انتهى عصر فرنسا الأفريقية هذا وأحيانا يتكون لدي شعور بأن الذهنيات لا تتطور بوتيرة تطورنا نفسها عندما أقرأ وأسمع وأرى أنه مازالت تنسب لفرنسا نوايا ليست لديها، لم تعد لديها».



وأضاف «يبدو أيضا أنه مازال متوقعا منها (أن تتخذ) مواقف ترفض اتخاذها وأنا أؤيد ذلك تماما. في الغابون كما في أي مكان آخر، فرنسا محاور محايد يتحدث إلى الجميع ولا يتمثل دوره في التدخل في المنازعات السياسية الداخلية».



وكرر الرئيس الفرنسي رغبته في «بناء شراكة متوازنة» و«العمل على القضايا المشتركة» مع بلدان القارة، سواء تعلق ذلك بالمناخ أو التنوع البيولوجي أو التحديات الاقتصادية والصناعية للقرن الحادي والعشرين.