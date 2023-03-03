القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 8 ملايين و427 ألفا و624 مواطنا، بلقاح التهاب الكبد الوبائي (بي) ضمن برنامج (مكافحة الفيروسات الكبدية)، من خلال 271 مركزا صحيا موزعة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

وذكرت وزارة الصحة أن جهود الوزارة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصة الالتهاب الكبدي الفيروسي (بي)، وخفض معدلات الإصابة به، تماشيا مع تحقيق رؤية (مصر 2030)، وبما يتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا بتطعيم عدد كبير من الفئات المستهدفة، والتي ضمت حديثي الولادة (الجرعة الصفرية) خلال أول 24 ساعة من الميلاد، حيث تم تطعيم مليونين و42 ألفا و535 طفلا، إلى جانب تطعيم 6 ملايين و216 ألفا و282 طفلا خلال التطعيمات الروتينية في أول 6 أشهر من عمر الطفل، علاوة على تطعيم 68 ألفا و946 من الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تطعيم 48 ألفا و317 مريض غسيل كلوي، وتطعيم 4 آلاف و444 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس، فضلا عن تقديم التطعيمات لـ 47 ألفا و700 من طلاب الجامعات والمعاهد الفنية الصحية، والعاملين بشركات النظافة.

وتابع المتحدث أنه تم تحصين 1136 طفلا حديث الولادة لأمهات حاملات للفيروس، باستخدام مصل «الأميونوجلوبيولين»، والذي يلعب دورا أساسيا في تقوية وحماية جهاز المناعة للأطفال، موضحا أن الفئات المستهدفة بالتطعيم تشمل (العاملين بمجال الرعاية الصحية، مرضى الغسيل الكلوي، مرضى زراعة الأعضاء، المخالطين للمصابين، طلاب المعاهد الصحية والتمريض، عمال النظافة).

ومن جانبه.. أوضح مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، أن وزارة الصحة والسكان، تقدم خدمة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي (بي) لجميع الفئات المستهدفة بالمجان.

وأكد قنديل حرص الوزارة على نشر الوعي والتثقيفي الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (بي)، وذلك من خلال تنظيم ندوات تثقيفية بالوحدات والمكاتب الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تثقيف المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة بأي عدوى وبائية، الأمر الذي يسهم في خفض أعداد المصابين بالفيروس، ورفع المناعة المجتمعية بين المواطنين.