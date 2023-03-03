الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن شخصية مهرجان القرين الثقافي هذا العام

حفل الختام سيتخلله العرض المسرحي التاريخي ( سدرة اللؤلؤ) بالتعاون مع وزارة الإعلام

عودة إدراج الندوة الفكرية لمهرجان القرين بعنوان (المشاريع الثقافية الأهلية .. قراءة واقع واستشراف المستقبل)

الاحتفاء في هذه الدورة بمرور مائة عام على افتتاح المكتبة الأهلية في الكويت

أسامة ابو السعود

اجتمع وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري مع امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالانابة د.محمد الجسار والامناء المساعدين في المجلس للوقوف على آخر الاستعدادت لمهرجان القرين الثقافي بدورته الثامنة والعشرين .

وعقب الاجتماع اعلن الدكتور محمد الجسار عن انطلاقة الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القرين الثقافي يوم الاحد ٥ الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد النواف الاحمد الصباح .

وبين الدكتور الجسار ان هناك إعادة احياء فكرة الاحتفاء بـشخصية مهرجان القرين بعد توقف طويل، وسيكون الاحتفاء هذة السنة بشخصية مميزة جداً وهو صاحب السمو الملكي الامير بدر بن عبدالمحسن لحضوره الثقافي البارز واعتباره قامة شعرية وأدبية.

و اكد الدكتور الجسار على عودة ادراج الندوة الفكرية لمهرجان القرين والتي تمثل اهم اركانه الرئيسية من خلال إقامة ندوة فكرية ثقافية بعنوان ( المشاريع الثقافية الاهلية .. قراءة واقع واستشراف المستقبل ) وتستمر على مدار يومين بجلسات صباحية ومسائية يحضرها عدد من الاسماء المميزة على مستوى الاستراتيجيات الثقافية العربية نستذكر منها. وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية. د.نيڤين الكيلاني ، بثينة العيسى ، و مالك الروقي .. مبينا ان اللجنة المنظمة حرصت على اشراك منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالشأن الثقافي كشركاء في الندوة الرئيسية لطرح تجاربهم وكيفية التأثير وصناعة جمهور ثقافي عبر وسائل التواصل الحديثة .

واشار الدكتور الجسار الى انه في هذه الدورة سيتم الاحتفاء بمرور مائة عام على افتتاح المكتبة الاهلية في الكويت وهي النواة لمكتبة الكويت الوطنية ويتزامن هذا الاحتفاء مع افتتاح مكتبة اشبيلية موضحا ان ادارة المهرجان حرصت في هذه الدورة على مشاركة الموسيقى العالمية في المهرجان من خلال استقطاب فرق فنية عالمية مميزة من تركيا ، بلغاريا ، المكسيك ، ايطاليا وايضا منغوليا مشيرا الى ان حفل الافتتاح سيشمل تكريم الشاعر الغنائي الكويتي احمد الشرقاوي و الذي من خلاله سيتم تقديم عدد من مطربي الخليج لبعض اعماله الغنائية منهم الفنان القدير د.عبدالرب ادريس ، بالاضافة الى اقامة امسية موسيقية بعنوان ( ليالي الشرق الكويتية ) يقدمها الموسيقار انور الحريري سيتم خلالها استحضار عزف لاشهر المقطوعات العربية .

و بين الدكتور الجسار ان المهرجان سيختتم انشطته يوم ١٥ مارس بحفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على الفائزين بالاضافة الى العرض المسرحي التاريخي (سدرة اللؤلؤ) بالتعاون مع وزارة الاعلام بحضور وزراء الاعلام العرب وحشد من الاعلاميين والفنانين والمثقفين من الوطن العربي .

واشار الامين العام الى ان ادارة المهرجان حرصت على الاستعانة بعدد من صناع الثقافة المعروفين على الساحة الفكرية والادبية والفنية والاخذ بإقترحاتهم في تشكيل الانشطة والفعاليات واختيار الاسماء المشاركة من داخل الكويت وخارجها في مهرجان القرين الثامن والعشرين هذا العام.