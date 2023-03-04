أشاد رئيس الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني والتنمية المستدامة فيصل خليفة الصواغ بنجاح انطلاق طاقم مهمة كرو 6 باتجاه محطة الفضاء الدولية والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وتقدم الصواغ بالتهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى الشعب الاماراتي والعرب على هذه المهمة التي تسجل نجاحا جديدا لدولة الإمارات والأمة العربية وتضع بصمة عربية جديدة في الفضاء.

وأشار الى أن هذه المهمة الأولى طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء ترسم صورة مشرفة للإرادة والقدرات العربية وصفحة جديدة في طموح دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم يوما بعد يوما نموذجا مشرقا في دعم العلم والمعرفة وقدرات الشباب في إسهامات متجددة للبشرية بأسرها.

وثمن الصواغ شغف دولة الإمارات بالعلم والمعرفة والتطور لتعد نموذجا فريدا للدولة القوية التي يفخر بها جميع العرب.