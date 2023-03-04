سعود عبدالعزيز

كشفت إحصائية صادرة من الإدارة العامة للمرور التي يرأسها اللواء يوسف الخدة، عن تحرير 30181 مخالفة مرورية والحجز التحفظي على 65 مخالفا على خلفية مخالفات جسيمة و32 أحداث لقيادة مركبات دون رخص سوق.



وبحسب الاحصائية في الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس الجاري، فإن رجال المرور أحالوا إلى كراج الحجز 64 مركبة و25 دراجة، وضبطوا 4 مطلوبين للتنفيذ الجنائي والمدني، وأحالوا 6 قضايا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مخدرات ومواد مسكرة، كما ضبط في الحملات مخالفون لقانون الإقامة و14 مركبة مطلوبة على ذمة قضايا.