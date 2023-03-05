

مفرح الشمري



تواصل وزارة الإعلام، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، التحضير للعرض المسرحي التاريخي الوطني «سدرة اللؤلؤ»، الذي ستحتضنه خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بحضور وزراء الإعلام في الخليج والوطن العربي ونخبة من المثقفين والإعلامين العرب ضيوف الكويت خلال الفترة من 15 الى 17 الجاري، تحت رعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الكويت الكبار والشباب في التمثيل وعلى رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله، الفنان القدير محمد المنصور، الفنان القدير جاسم النبهان، الفنان حسين المنصور، الفنان عبدالعزيز المسلم، الفنان د.طارق العلي، الفنان نادر الحساوي، الفنان حسن ابراهيم، الفنان يعقوب عبدالله، الفنان حمد العماني، الفنان محمد صفر، الفنان حمد أشكناني، الفنانة فاطمة الطباخ، الفنان ميثم بدر، الفنان عبدالله البدر، الفنان علي الحسيني، الفنان يوسف الحشاش، الفنان بدر البناي، الفنان محمد الدوسري، الفنان عثمان الشطي، الفنان سعود بوشهري، الفنان يعقوب حيات، والفنان عبدالغفار العوضي.



كما يشارك في العرض الملحمي نجوم الغناء في الكويت من الكبار والشباب وهم:



المطرب القدير عبدالله الرويشد، المطربة القديرة نوال، المطرب سليمان العماري، المطرب إبراهيم دشتي، المطربة شيماء، المطرب بدر نوري، المطربة شهد العميري، والطفلة زينة الصفار.



فكرة العرض «سدرة اللؤلؤ» والبناء الدرامي والحوار تعود للمخرج القدير عبدالله عبدالرسول الذي يتصدى أيضا لإخراجه مسرحيا، أما تجميع المعلومات التاريخية والوثائق والحوار الخاصة بالعمل تصدى لها محمد الرباح، بينما تصدى الشاعر عبدالرحمن العوضي لكتابة أشعار وأغاني هذا العرض الفني الوطني الضخم شكلا ومضمونا التي تتصدى د.نورة القملاس الإشراف عليه موسيقيا، بينما الإشراف التقني يتصدى له فيصل العبيد ود.ابتسام الحمادي استشارات الفنية.



أما ألحان أغاني الأوبريت فصاغها مشعل حسين، وحسن الملا تصدى لتصميم السينوغرافيا، وإيمان السيف تصميم وتنفيذ الأزياء، وسعود المسفر يتصدى للمؤثرات الصوتية الخاصة بالعمل الفني وبمشاركة مجاميع الحركة التعبيرية والفنون التراثية.



وبما أن العرض الفني التاريخي سدرة اللؤلؤ يعد من أضخم الأعمال المسرحية الغنائية في الكويت شكلا ومضمونا، ساهم مركز البحوث والدراسات الكويتية مساهمة كبيرة في مراجعة مادته التاريخية والمعلومات التي يتضمنها العمل.