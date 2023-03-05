أسامة أبو السعود

أكد عدد من أصحاب حملات الحج الكويتية أن الحملات الكويتية متميزة عالميا وتحقق الريادة كل عام بما تقدمه من خدمات متميزة بأسعار تنافسية. وبينما أشاد عدد من أصحاب الحملات حول فوائد التسجيل المركزي لأداء فريضة الحج هذا العام، باعتباره يسهم في تخفيض الأسعار لصالح ضيوف الرحمن مع جودة الخدمات المقدمة لهم، ذكروا أن النظام الجديد يحتاج إلى تعزيز فوائده، فقد تكون له بعض السلبيات يجب العمل على تلافيها مستقبلا، ومنها أن عدم وجود حصص محددة لكل حملة يؤدي إلى إرباك عملية تأجير الفنادق في مكة المكرمة حتى الآن. هذا، وثمن أصحاب الحملات جهود وزير وقيادات وزارة الأوقاف، وحرصهم على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيدين بمعرض الحج والعمرة الذي نظمته الوزارة في أرض المعارض لتسهيل التواصل بين الراغبين في أداء المناسك والحملات، والتعرف على الخدمات المختلفة وكذلك الأسعار.

في البداية، قال د.وليد الكندري صاحب حملة د.وليد الكندري إنه ولأول مرة يتم التسجيل المركزي عبر منصة وزارة الأوقاف هذا العام وهي تجربة أولى بدولة الكويت أسوة ببعض دول الخليج الأخرى، وهناك تعاون كبير بين الحملات مع وزارة الأوقاف لإنجاح هذا الأمر.



وأضاف أنه ما من عمل إلا وتكون له بعض السلبيات، وان شاء الله تتلافاها الوزارة فيما بعد، ونسأل الله ألا تكون هناك سلبيات كبيرة.



وفيما يخص معرض الحج والعمرة الذي نظمته وزارة الأوقاف في أرض المعارض، قال د.الكندري ندعو الحضور للمشاركة في هذا المعرض الكبير الذي يضم حملات الحج المتميزة ومن أراد الحج عليه أن يزور المعرض ليطلع بنفسه على الخدمات المقدمة، وأيضا نبارك لكل من وصلته رسالة الترشح للحج من المسجلين عبر منصة الأوقاف للحج هذا العام.



وذكر أن حملة د.وليد الكندري تقدم جميع الخدمات vip وهذا منذ زمان ولله الحمد، فنحن حريصون على راحة الحجاج وتأدية المناسك بأسهل الطرق وأيسرها بفضل الله.



وأشار إلى أن الحملة تضم نخبة من الإداريين العريقين في الحج وطرق الحج والحركة إضافة إلى نخبة من المشايخ والداعيات الفضليات المعروفات في دولة الكويت وخارجها.



وأضاف: لدينا فئتان من الفنادق، أحدهما قريب من الحرم وفندق آخر مستقل كامل لحجاج الحملة قريب من المشاعر ونقدم خدمات فندقية عالية من الجودة بجميع الخدمات وكادر طبي متميز ولله الحمد، والسفر سيكون على الخطوط الجوية الكويتية من 5 ذي الحجة إلى 13 ذي الحجة مع آخر يوم ولا نتعجل، ونحرص قدر المستطاع على تطبيق السنة، فالحج وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم ما استطعنا الى ذلك سبيلا.



ضبط الأسعار



صاحب شركة يوسف حسن الكندري لتنظيم رحلات الحج، قال إن معرض الحج والعمرة له أهمية بالغة، وادعو من تم ترشيحهم لزيارة المعرض، وكذلك من لم يتم ترشيحهم إلى الآن، لان كل 5 أيام ستظهر مجموعة من المترشحين، فهد المعرض يضم حملات الحج والشركات وأيضا مكتب إدارة شؤون الحج بوزارة الأوقاف، حيث يتعرف الحاج على الخدمات والشرائح المختلفة من تلك الخدمات «أ-ب-ج-د» وينتقي الشريحة التي تناسب إمكانياته ومتطلباته من الحج.



وعن التسجيل المركزي، قال يوسف حسن الكندري: «الحج المركزي ضبط الأسعار وليس تخفيض الأسعار، حيث نزلت أسعار الحملات التي كانت تبالغ في أسعارها إلى مستوى خدماتها، وكذلك مع الأسف بعض الحملات نزلت من مستوى خدماتها».



وأضاف قائلا «أسعارنا ولله الحمد لله دائما مدروسة وفقا لانعكاسات أسعار السوق في المملكة العربية السعودية، ونحن ننطلق من 3 برامج وهي برنامج التميز والنخبة 5 نجوم وبرنامج vip في دار التوحيد».



تنوع الخدمات



ومن جهته، قال خالد يوسف عبد الوهاب الدواس صاحب حملة الدواس للحج والعمرة إن خدمات الحج الكويتية هي خدمات مميزة وكل حملة تعرض ما لديها من برامج، وهي تفرق من حملة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة للحجاج.



وعن التسجيل المركزي، قال الدواس «حتى الحين لم نقيم التجربة وان شاء الله تكون جيدة، فهي تجربة جديدة ولم نر مميزاتها او سلبياتها حتى الآن».



وردا على سؤال هل اثر ذلك على أسعار الحج، قال الدواس: «طبعا، التسجيل المركزي أثر على الأسعار، حيث انخفضت الأسعار، ففي العام السابق كان التوزيع متساويا لجميع الحملات بواقع 40 حاجا بكل حملة، اما الآن فالعدد يصل حتى 250 حاجا بحسب ما تقدمه من خدمات وأسعار، فأصبح هناك تنافس في الخدمات والأسعار».



وعن معرض الحج والعمرة قال الدواس: «تجربة جميلة، خاصة أنها قبل الحج بأشهر حتى يستطيع كل صاحب حملة ترتيب أموره في المملكة مع المطوفين وحجز الفنادق وخلافه قبل الموسم بإذن الله».



توزيع الحجاج



من جانبه، قال طلال الرفاعي وكيل حملة الفردوس للحج والعمرة: نحن على أهبة الاستعداد بإذن الله لاستقبال إخواننا الراغبين في الحج إن شاء الله للتعرف على الخدمات المقدمة للحجاج.



ورأى الرفاعي ان التسجيل المركزي جيد ولكن النظام السابق كان افضل، حيث يتم توزيع الحجاج على الحملات وفق نسبة محددة، حيث تعرف كل حملة عدد الحجاج معها، مضيفا أن هذا الأمر واجهناه حينما ذهبنا لحجز الفنادق في مكة المكرمة، فكل فندق يسألنا: كم عددكم؟!، وهذا الأمر سبب لنا إحراجا مع الفنادق.



وتابع قائلا: في السابق كان لكل حملة 10 حجاج على الأقل اعطني 50%، ولكن إن شاء الله إخواننا في وزارة الأوقاف ما يقصرون، ونحن نعرف جهودهم ويتقبلون رأينان وان شاء الله تكون الامور افضل بإذن الله.



وختم الرفاعي بالتأكيد على تعاون الحملات الكويتية فيما بينها، ولله الحمد لها سمعة عالمية مرموقة فهي تتصف بالتميز والإبداع.

فوائد كبيرة لمعرض الحج والعمرة



في حديثه عن أهمية معرض الحج والعمرة، قال د.وليد الكندري «إن وزارة الأوقاف ممثلة بوزيرها ووكيلها ومدير إدارة مكتب شؤون الحج جميعهم متعاونون مع جميع حملات الحج الكويتية وحريصون على تسهيل أمور الحملات، وان تكون في أحسن صورة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات راقية لحجاج الكويت ـ بفضل الله».



وتابع الكندري أن الحج فرض واجب على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع، امتثالا لقول المولى سبحانه وتعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) صدق الله العظيم، وكذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «..وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»، وبالطبع، فإن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إيمان العبد حتى يأتي بها على الوجه الذي أمر به الله ـ عز وجل.



وأوضح أن المعرض يتضمن فوائد كبيرة، حيث يتيح الفرصة أمام الراغبين في أداء الفريضة للتعرف على الخدمات المتنوعة التي توفرها الحملات، كما أنه يعزز من التنافس بين الحملات في تقديم تطوير خدماتها، لاسيما أن الحملات الكويتية معروفة بتميزها الكبير في خدمة ضيوف الرحمن، وهذا التميز ممتد على مدى سنوات طويلة.



وخلال حديثه، وجه الكندري شكره إلى جريدة «الأنباء» لحرصها على التواصل الدائم مع أصحاب الحملات وتغطية كل الفعاليات المجتمعية التي تهم القارئ الكويتي.