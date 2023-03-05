

تنطلق يوم غد الاثنين أعمال المؤتمر الدولي الثالث للعلاج الطبيعي تحت شعار «العلاج الطبيعي تحديات وإنجازات» ولمدة ثلاثة أيام يناقش خلالها أحدث ما توصل إليه العلم ووسائل التكنولوجيا في مجال المهنة.



وقال مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي في وزارة الصحة عبدالله زمان لـ «كونا» إن المؤتمر الذي يقام برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي يضم نخبة من الخبراء الدوليين والكوادر المحلية ويشمل



7 ورش ويناقش 39 ورقة علمية و32 ملصقا.



وأشار زمان إلى أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة برفع كفاءة اخصائي العلاج الطبيعي تحقيق مستوى متميز من الأداء وتنمية المهارات العملية المبنية على أسس علمية.



وقال إن انعقاد المؤتمر جاء حرصا على مواكبة التطورات وليجسد دور الوزارة وجهودها الدؤوبة والمتواصلة للارتقاء بالمهنة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه اختصاصي العلاج الطبيعي، مؤكدا أن الكويت لم تدخر جهدا من أجل تعزيز جودة الحياة ودعم القطاع الصحي.



وذكر إن الإدارة تهدف الى تقديم خدمات علاجية بجودة شاملة عبر تبني منظومة صحية متطورة تنسجم مع تطلعات وأهداف الإدارة من إدخال وسائل علاجية حديثة وممارسات مبنية على الأدلة واستخدام التكنولوجيا مثل تقنية الإبر الجافة وجهاز (اللايرا) الذي يستخدم في علاج مرضى الأعصاب.



وأوضح أن الكويت تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال، منوها بالتطور المستمر للخدمات من خلال التوسعة الإنشائية لأقسام العلاج الطبيعي وافتتاح 7 عيادات بالمراكز الصحية تشمل مختلف المناطق إضافة إلى خدمة الرعاية المنزلية وخدمات كبار السن.