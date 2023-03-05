أقامت سفارتنا لدى فنزويلا حفلا بمناسبة العيد الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 ليوم التحرير في العاصمة كراكاس.



حضر الحفل شخصيات ومسؤولون في الحكومة الفنزويلية وضباط من الجيش الفنزويلي وعدد من نواب البرلمان الفنزويلي وقضاة من محكمة العدل العليا والسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة لدى فنزويلا ورجال الأعمال ووسائل الأعلام والجالية الإسلامية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



واستهل سفيرنا لدى فنزويلا ناصر العنزي كلمته بخالص المواساة للشعبين السوري والتركي الشقيقين للأضرار التي سببتها الزلازل التي ضربت سورية وتركيا الأسابيع الماضية، معبرا عن تضامن العالم مع هذه الكارثة الإنسانية.



وثمن السفير العنزي العلاقــــات التاريخـيـــة والمتميزة والمتطورة مع فنزويلا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المواقف المتطابقـــة والاتصـــالات المباشرة بين البلدين دليل على عمق روابط الصداقة والتعاون بينهما، فيما أعرب عن التطلع نحو مزيد من التعاون المشترك الذي يخدم البلدين والشعبين.



.. ومواطنون احتفلوا في لندن: الكويت ستبقى شامخة



في كل عام، وتحديدا في شهر فبراير، يلتقي أبناء الكويت المقيمون في لندن على حب الكويت، مستذكرين التضحيات التي قدمها الشهداء ليعود الحق إلى أصحابه ويندحر الغزاة، فاحتفالات العيد الوطني وذكرى التحرير استثنائية بكل المقاييس، حيث تملأ الفرحة أرجاء المكان، والجميع يتشح بعلم الوطن، معبرين عن الولاء للكويت وقيادتها وانتمائهم العميق لترابها ووحدة أراضيها، رافعين الأعلام في كل مكان ومنصتين للأناشـيــد والاهازيـــج الوطنية.



المناسبة ليست عادية، فقد لبى المدعوون وسارعوا للحضور إلى مقر مجموعة الهندي العقارية على الرغم من التزاماتهم ومشاغلهم، فالكويت حاضرة في قلوب وعقول جميع الحضور، الذين عبروا عن فرحتهم بمرور هذه المناسبة والكويت حرة ابية، قد نفضت عنها الاحتلال وسطعت عليها شمس التحرير، موضحين أن الكويت ستبقى عصية على الطامعين مادام أبناؤها يحمونها بأرواحهم.



وذكروا أن هاتين المناسبتين لا تمران مرور الكرام من دون استذكار الماضي وأحداثه، وتعلم العبر والدروس، والعمل بجد واجتهاد لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، مشيرين إلى أن القيادة السياسية الحكيمة وأبناء الكويت وجنودها المخلصين تغلبوا على الصعاب وتجاوزوا المحن بالصبر والعمل الجماعي وطردوا الغزاة وأعادوا للكويتيين كرامتهم.