

شارك بنك الكويت الدولي «KIB» بالتعاون مع شركة بيت الموارد الكويتي «KRH» في مؤتمر وورشة عمل ISOA المتخصصة بأمان الأعمال الرقمي، ممثلا في حضور مدير عام إدارة تقنية المعلومات في البنك براك المطر، والذي شارك في حلقة نقاشية حول استراتيجيات التحول الرقمي بشكل عام.



وخلال تمثيله البنك في المؤتمر، قال المطر: نحن في «KIB» ملتزمون بمشاركاتنا في مثل هذه الفعاليات الهادفة، وتطبيق التوصيات المهمة التي تنتج عنها، وذلك في إطار استراتيجيتنا المتقدمة في تعزيز بنية البنك الرقمية وتوفير المنتجات والخدمات الإلكترونية الآمنة التي تلبي احتياجات عملائنا الأفراد والشركات، على حد السواء.



وأضاف: إن لهذا الحدث مكانة خاصة في هذا المجال، حيث جمع نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجالات متعددة تحت مظلة دعم الأعمال التقنية بكل السبل والحلول الآمنة. كما تم التركيز خلال المؤتمر على مسائل رئيسية حيوية تأتي على رأس أولوياتنا ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء في كل القطاعات، خاصة في مجال تقنية المعلومات.



واختتم المطر بالتأكيد على الدور الريادي الذي يقوم به KIB في مواكبة التطور الرقمي والأمن السيبراني، مواكبا رؤية «كويت 2035» والخطط المستقبلية التي تهدف إلى المضي قدما بمستقبل الأعمال في الكويت، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تتماشى مع هذا النهج، ومواصلة الالتزام بمبادئ التطور الآمن والمستدام لكافة القطاعات والإدارات داخل البنك.