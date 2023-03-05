استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، رئيسة وزراء ايطاليا جورجا ميلوني أمس خلال زيارة إلى الدولة تستغرق يومين.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الاجتماع جرى في قصر الشاطئ، حيث رحب رئيس الامارات برئيسة الوزراء في زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات، معربا عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعا قويا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.



وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة، إضافة إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي يوليها البلدان اهتماما مشتركا. كما استعرضا عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق أن الحوار وتغليب الحلول الديبلوماسية والتعاون السبيل الى معالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل المشترك لتسريع وتيرة التطور في العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، بحسبما نقلت «وام».



كما تطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال هذا العام. وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا عميقة وتجمع بينهما شراكات قوية ومهمة، مشيرا إلى حرص الإمارات على تطويرها وتنميتها يما يخدم مصالح البلدين الصديقين. كما شدد على أن دولة الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الديبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم.



من جانبها، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلدها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات لما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في العالم أجمع، مشيرة إلى توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار والتفاوض، وقالت إن الإمارات تعد شريكا مهما لإيطاليا على مختلف المستويات.