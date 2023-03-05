نظّم الاتحاد العام للشغل في تونس احتجاجا مناهضا للرئيس قيس سعيد في العاصمة هو الأكبر إلى الآن على ما يبدو مستعرضا قوته بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة.



وتظاهر الآلاف من العمال بساحة محمد علي والتي تعد المعقل التاريخي لتظاهرات الاتحاد أمام المقر المركزي للمنظمة بالعاصمة.



وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أمس بعدة آلاف من المحتجين من العمال وغيرهم الذين رفعوا لافتات كتب عليها: «لا للحكم الفردي» ورددوا هتاف: «حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)».



وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أمام الحشود «سنواصل الدفاع عن الحريات وكل الحقوق ومهما كلفنا ذلك.. لا نخشى السجون والاعتقالات».



بالمقابل، قال الرئيس قيس سعيد إن اتحاد الشغل «حر في تنظيم المظاهرات، لكنه ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها.



وقال الرئيس سعيد خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إن دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات في تونس «غير مقبولة أبدا».