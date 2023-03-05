

مفرح الشمري



اختارت اللجنة العليا لانشطة الدورة الـ14 لمهرجان ايام المسرح للشباب، الفنانة القديرة سعاد عبدالله شخصية المهرجان لمسيرتها الطويلة في الحركة الفنية الكويتية والحافلة بالإنجازات محليا وخليجيا وعربيا، جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر امس في قسم التلفزيون بمبنى المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور رئيس المهرجان محمد المزعل وتصدت لإدارته «الأنباء» وحضره عدد من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعدد من المواقع الاخبارية الالكترونية.



وبعد الترحيب بالحضور، أكد رئيس المهرجان د.محمد المزعل إن الهيئة العامة للشباب حريصة جدا على استمرارية المهرجان ودعمه من جميع النواحي، وذلك بفضل الجهود التي يقوم بها المدير العام بالتكليف مشعل السبيعي، وذلك لما لهذا المهرجان من مكانة مرموقة في الساحة المسرحية، مؤكدا ان هذه الدورة تحظى باهتمام كبير لكون شخصية المهرجان الفنانة القديرة سعاد عبدالله صاحبة المسيرة المميزة في الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية.



وعن انطلاق المهرجان، قال: انشطة المهرجان تنطلق غدا الاثنين في مسرح الراحل حمد الرجيب بمبنى المعهد العالي للفنون المسرحية الذي وجه إلى ادارته السابقة والحالية الشكر لموافقتهم على احتضان انشطة الدورة الـ14 والتي ستستمر حتى 13 الجاري تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وذلك بمشاركة 5 فرق مسرحية تمت اجازة عروضها من خلال اللجنة الفنية التي ترأسها د.رهام العوضي بعضوية المخرج جابر محمدي والكاتبة فاطمة العامر، تتنافس على 13 جائزة، والعروض هي: «عين» شركة السلام، «ثغرات» فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، «فانتين تحتضر» فرقة المسرح الشعبي، «الصعاليك» شركة ستارز، بالإضافة الى عرض «صورة عائلية» لشركة ترند برودكشن.



وبين المزعل أن عرض الافتتاح سيتصدى له المخرج علي البلوشي الحاصل هذا العام على جائزة الدولة التشجيعية في الاخراج، وسيتضمن عددا من اللوحات التعبيرية التي توضح اهمية المسرح في حياتنا.



ووجه رئيس المهرجان د. محمد المزعل الشكر الى جميع الجهات في الدولة على تعاونها غير المحدود لدعم الشباب في شتى المجالات وتحديدا في هذا المهرجان، مواصلا شكره الى جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإخبارية في السوشيال لدعمها لهذا المهرجان منذ انطلاقته حتى يومنا هذا.