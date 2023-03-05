

نجح منتخب الكويت للكرة الشاطئية في تحقيق الفوز في ثاني مبارياته الودية بمعسكره في بانكوك استعدادا لبطولة كأس آسيا التي ستنطلق في تايلند 16 مارس، وذلك على حساب نظيره البحريني 2-1، حيث سجل هدفي الفوز كل من ماجد العنزي ومحمد السبتي.

وكان «أزرق الشاطئية» قد فاز في أولى ودياته على المنتخب التايلندي صاحب الأرض والجمهور الأربعاء الماضي 5-3، حيث سجل أهداف منتخبنا كل من ماجد العنزي ومشعل الشافعي ومحمد حاجيه وعمر الروقي ومحمد الشافعي.

إلى ذلك، واصل منتخبنا تدريباته بشكل قوي أمس والتي تجرى على فترتين صباحية ومسائية، علما انه سيخوض ثالث ودياته الخميس المقبل ضد المنتخب الصيني على أن يختتم سلسلة المباريات التجريبية بلقاء المنتخب السعودي الأحد المقبل.

يذكر أن منتخبنا وقع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من عمان وفلسطين وقرغيزستان، حيث من المقرر أن يقص شريط مبارياته في البطولة بمواجهة فلسطين في 17 مارس ثم يواجه المنتخب العماني في 19 منه، ويختتم مبارياته أمام قرغيزستان في 21 الجاري.