

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الصربي بوريس بونياك إن لاعبي الفريق يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لارتداء قميص الأصفر، ويعلمون أنه يجب عليهم أن يظهروا بأداء مميز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة القادسية مع التضامن أول من أمس ضمن الجولة الـ 17 من دوري الممتاز، موضحا أن اللاعبين تجهزوا للقاء لما يقرب من 5 أيام حتى يحققوا الفوز، لأن الفترة الحالية تتطلب الحصول على أكبر عدد من النقاط.



وأضاف بونياك أن أداء القادسية في ارتفاع، حيث كان القادسية «يتحسر على الفرص الضائعة، وبات لاعبوه يدركون وضعية الفريق»، مؤكدا أن تغيير المنظومة وتدعيم الصفوف بمحترفين مميزين زاد من قوة الفريق، لافتا الى ان مباريات المسابقة ستأخذ طابع الحماس والندية.



وعن مواجهة العربي في الجولة المقبلة، قال بونياك «العربي هزم القادسية مرتين هذا الموسم، واحدة في الدوري والأخرى في كأس سمو ولي العهد الذي فاز به، كما انه يقدم مستوى مقنعا إلى جانب مركزه المتقدم في الدوري الممتاز، وبات على «الأصفر» أن يثبت جدارته في هذه المباراة.



من جهتة، قال مدرب التضامن جمال القبندي إن الهزيمة القاسية من القادسية بخماسية نظيفة، جاءت بسبب معاناة الفريق من الغيابات بسبب الإصابات أو الإيقافات، مضيفا: «حاولنا في البداية إغلاق العمق للحد من خطورة الأصفر لكننا استقبلنا الأهداف في الشوط الأول لبعض الأخطاء الفردية من اللاعبين أو للأخطاء التقديرية من جانب حكم المباراة».



وأشار القبندي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إلى أن ما يهمه في الوقت الحالي هو تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط لتفادي الهبوط بعد ضمان المشاركة في دور الأربعة المتصارعين على البقاء أو الهبوط، موضحا: «لا توجد صعوبة في البقاء بدوري الأضواء، وهذا الأمر يعتمد على ما نملكه من نقاط خلال المرحلة المقبلة التي ستكون أفضل عقب عودة اللاعبين الغائبين عن لقاء القادسية».