

هنأ رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات فرسان وفارسات رياضة القدرة والتحمل على أدائهم المميز في بطولة العالم للقدرة والتحمل التي أقيمت مؤخرا في قرية بوذيب العالمية للقدرة والتحمل في مدينة أبوظبي، حيث حصلت الفارسة هبة اليعيش على المركز العاشر، وتمكن الفارس خالد العمران من استكمال واجتياز مسافة السباق.



وأضاف حيات أن الفارس العالمي علي جاسم الخرافي فاز بلقب الجائزة الكبرى على ارتفاع 145 سم في رياضة قفز الحواجز بالمسابقة ذات النجمتين بميدان الشقب في قطر الشقيقة. كما توج الفريق الكويتي بالمركز الأول للفرق في بطولة سيف أمير قطر للعام الحالي 2023 للقدرة والتحمل، وحصل الفارس محمد طرقي المطيري على المركز الثالث، والفارس عيسى الشاطري على المركز الخامس، والفارس عيسى الشلاحي على المركز السابع.



على صعيد آخر، أكد حيات عدم صحة التصريحات الذي تناولتها بعض الجهات الإعلامية عن عدم دعم الاتحاد الكويتي للفروسية للكفاءات الوطنية، موضحا أن الاتحاد الكويتي للفروسية يحرص على متابعة صرف الدعومات المالية التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للرياضة، لافتا إلى أن الدورة المستندية لصرف المبالغ المالية في الهيئة تتطلب العديد من الإجراءات، وقد يتأخر صرف الدعم، مشيرا إلى أن ما حدث بشأن دعم فرسان القدرة والتحمل كان مواكبا بالتزامن لفترة حدوث العديد من التغييرات الإدارية في الهيئة العامة للرياضة، مما تسبب في تأخير اعتماد الصرف.