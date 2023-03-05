

انضم المهاجم جواو منديش، نجل النجم الدولي السابق لبرشلونة البرازيلي رونالدينيو، إلى فريق ما دون 19 عاما، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني.



وسيلعب ابن الـ 18 عاما مع فريق الشباب بعد 15 عاما من رحيل والده عن ملعب «كامب نو» الذي شهد انجازات تاريخية للنجم البرازيلي بقميص البلاوغرانا.



وتدرب منديش مع فرق شباب نادي كروزيرو حتى العام الماضي، قبل أن يعمد إلى فسخ عقده مع النادي البرازيلي.



وخضع المهاجم الشاب لتقييم في برشلونة خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل أن يتوصل الطرفان إلى صفقة مشتركة، لم يتم الإفصاح عنها.