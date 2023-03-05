

واصل البطل العالمي وبطل آسيا محمد جاسم الباز تألقه في الجولة الثانية من بطولة الكويت للدرجات المائية (دراغ ريس) للموسم الحالي 2023 التي نظمتها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة 45 متسابقا، حيث فاز بالمركز الأول في فئة الأوبن، فيما حقق سلمان عيسى بوصخر المركز الأول في فئة سوبر ستوك، وبدر الكندري في فئة الستوك.



وفي بقية النتائج فاز بطل أبطال العالم محمد بوربيع بالمركز الثاني في فئة الأوبن وجاء ثالثا البطل العالمي فهد الخلفان الذي حقق أيضا المركز الثاني في فئة سوبر ستوك وحقق فيها منصور جاسم العوضي المركز الثالث، فيما حقق إبراهيم الخراز المركز الثاني في فئة ستوك، وجاء ثالثا عبدالله عباس القبندي.



وقام أمين السر العام للنادي البحري خالد الفودري وأمين الصندوق المساعد ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي بتتويج الفائزين وتسليمهم الكؤوس والجوائز المالية القيمة المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.