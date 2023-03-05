

عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث السالمية، من ضبط مواطن ارتكب 10 قضايا سلب لوافدين بصفة مباحث، واعترف المتهم بارتكابه وقائع السلب مستغلا خوف الوافدين، فيما تم عرض المتهم على وافدين سجلوا بلاغات، وذلك في عدة طوابير عرض وتعرفوا عليه جميعا، حيث كان يقدم هوية مزورة كان يستخدمها في جرائمه وجار إحالته الى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.



واستنادا إلى مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه عقب تسجيل عدة قضايا سلب بالقوة بأسلوب مشترك من خلال توقيف المجني عليهم ليلا من قبل مجهول وإخطارهم بأنه رجل مباحث وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف، تم تشكيل فريق عمل وضبط المتهم في منطقة ميدان حولي، مشيرا المصدر إلى أن المتهم من مواليد 1995.