قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مقابلة نشرت أمس، إن أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيمنع من البقاء فيها، وذلك قبل تشريع جديد من المتوقع طرحه خلال أيام.



ووضع سوناك إيقاف القوارب الصغيرة ضمن أولوياته الخمس الرئيسية بعد أن تعرض لضغوط من نواب البرلمان من حزبه لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي.



وقال سوناك لصحيفة «ذا ميل أون صنداي»: «تأكدوا.. إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء».



وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر تقديم قانون جديد يتصدى للمشكلة يوم الغد. وأقدم أكثر من 45 ألفا العام الماضي على قطع هذه الرحلة الخطرة للوصول لبريطانيا.



وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوضع حد لتجارة الهجرة غير الشرعية «غير الأخلاقية» في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للكشف عن صلاحيات جديدة للتصدي لعبور القوارب الصغيرة التي تقل مهاجرين غير شرعيين في القنال الإنجليزي.



والعام الماضي، أقر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر، وأتى كثير من المهاجرين من أفغانستان وسورية أو دول أخرى تعاني من الحروب.



وواجهت تلك السياسة معركة قانونية وتم منع أول عملية ترحيل جوية في اللحظة الأخيرة بموجب إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا بمشروعية السياسة في ديسمبر لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.



وعند سؤال كريس هيتون هاريس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في محطة «سكاي نيوز» عما إذا كان الواصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني لن يتمكنوا من طلب اللجوء أجاب بالقول «نعم.. أعتقد ذلك».



وأضاف «إن أتى أشخاص إلى هذا البلد بشكل غير قانوني، فسيعادون أو يرسلون إلى مكان ما مثل رواندا».



وعند سؤاله عن الكيفية التي يمكن بها الحصول على طلب اللجوء لأسباب وجيهة، أجاب هيتون هاريس «أنا واثق للغاية من وجود سبل أكثر أمنا ومشروعية».



بدورها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن السبيل الوحيد للدخول إلى بريطانيا سيكون «الطريق الآمن والقانوني»، وأضافت «لقد طفح الكيل. الشعب البريطاني يريد حل هذه المشكلة».



ومن المتوقع أن يعمل التشريع على عدم قبول طلبات اللجوء من أولئك الذين يسافرون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة.



كما سيفرض التشريع على وزيرة الداخلية البريطانية إبعاد أي شخص يصل على متن قارب صغير إلى رواندا أو «دولة ثالثة آمنة».



وقال سوناك إن التشريع الجديد هو خطوة نحو الوفاء بتعهده «بوقف القوارب بشكل نهائي».



وأضاف للصحيفة إن «الهجرة غير الشرعية ليست عادلة بالنسبة لدافعي الضرائب البريطانيين، وليس من الصواب السماح للعصابات الإجرامية بمواصلة تجارتها غير الأخلاقية».