تحسين أداء 22 تقاطعاً على امتداد الطريق لتصبح متعددة المستويات

استحداث مداخل ومخارج على طول طريق الفحيحيل مقابل 8 مناطق

إضافة 7 جسور مشاة ووضع مواقف للباصات وتوسعة طريق الفحيحيل



بداح العنزي



أقرت البلدية مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع (30) وتحسين 22 من التقاطعات الحالية.



وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه الذي ستبحثه اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا الثلاثاء إن المشروع يقع في طريق الفحيحيل السريع طريق 30، حيث يمتد من مدينة الكويت عند التقاطع مع شارع السور الى التقاطع مع طريق ميناء الأحمدي بطول 39 كم.



وأوضح أن الرأي الفني تضمن التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع 30 وذلك من خلال تطوير وتحسين عدد 22 من التقاطعات الحالية لتصبح تقاطعات متعددة المستويات.



أولا: تشمل الدراسة على أعمال تطوير 21 تقاطعا رئيسيا كالتالي:



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق الدائري الاول وشارع السور (تقاطع رقم 1) ليصبح ثلاثة مستويات (نفق + دور على مستوى سطح الارض مع تقاطع شارع السور + جسر علوي (viaduct) + جسور منحدرة (ramp).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق الدائري الثاني (تقاطع رقم 5) ليصبح أربعة مستويات (نفق + دوار على مستوى سطح الارض + جسر قائم + جسر علوي (viaduct).



- تطوير تقاطع طريق القاهرة مع الفحيحيل السريع (تقاطع رقم 15) (قيد التنفيذ).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق الدائري الرابع (تقاطع رقم 16) ليصبح ثلاثة مستويات (مستوى سطح الارض + جسر قائم + جسر علوي (viaduct) + بالاضافة الى إنشاء نفق التفاف من طريق الدائري الرابع الى طريق الفحيحيل السريع)، بالإضافة الى (جسر التفاف من طريق الفحيحيل الى طريق الدائري الرابع).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق الدائري الخامس (تقاطع رقم 36) ليصبح ثلاثة مستويات (مستوى سطح الارض + جسر قائم + جسر علوي (viaduct) + بالاضافة الى إنشاء نفق التفاف من طريق الدائري الرابع الى طريق الفحيحيل السريع) بالإضافة الى (جسر التفاف من طريق الفحيحيل الى طريق الدائري الرابع).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق الدائري الخامس (تقاطع رقم 36) ليصبح ثلاثة مستويات (مستوى سطح الارض + جسر قائم + جسر علوي (viaduct) + بالاضافة الى إنشاء جسر التفاف علوي من طريق الفحيحيل السريع الى الطريق الدائري الخامس) بالاضافة الى (جسر علوي من طريق الدائري الخامس الى طريق الفحيحيل السريع).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع شارع المسجد الاقصى (طريق 302) (تقاطع رقم 36A) ليصبح أربعة مستويات (نفق + دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق 210/ طريق سلوى (تقاطع رقم 43) ليصبح أربعة مستويات (نفق + مستوى سطح الأرض + جسر + جسر علوي + بالاضافة الى إنشاء نفق التفاف من طريق الفحيحيل السريع الى الطريق 210) بالاضافة الى (نفق من طريق 210 الى طريق الفحيحيل السريع).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق الدائري السادس (تقاطع رقم 50) ليصبح أربعة مستويات (نفق + دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct) بالاضافة الى إنشاء جسر التفاف علوي من طريق الفحيحيل االسريع الى الطريق الدائري السادس.



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق جنوب المسيلة (207) (تقاطع رقم 65A) ليصبح ثلاثة مستويات (دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تطوير تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق 208 (تقاطع رقم 69) ليصبح ثلاثة مستويات (دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق الدائري السابع (تقاطع رقم 71) (قيد التنفيذ).



- تقاطع شارع 101 مع طريق الفحيحيل السريع (تقاطع رقم 71A) - لم يتم إجراء أي تطوير عليه.



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق 103 (تقاطع رقم 73) - ليصبح ثلاثة مستويات (دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق 210 (تقاطع رقم 73A) - ليصبح ثلاثة مستويات (دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق 211 (تقاطع رقم 76) - ليصبح أربعة مستويات (نفق+ دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع شارع محمد بن غصاب/ شارع عبدالحميد الهاشمي (تقاطع رقم 76A) - ليصبح أربعة مستويات (نفق + دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع شارع راشد بن شعبان الهاجري/ شارع حميد نايف الدبوس (تقاطع رقم 76B) - ليصبح ثلاثة مستويات (دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct)، بالاضافة الى (إنشاء منحدر من طريق الفحيحيل الى شارع حميد الدبوس).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع الطريق 212/ طريق الأحمدي (تقاطع رقم 78) - ليصبح أربعة مستويات (نفق + دوار على مستوى سطح الأرض + جسر قائم + جسر علوي viaduct).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع الطريق 313 (تقاطع رقم 78A) - ليصبح ثلاثة مستويات (نفق + جسر قائم + جسر علوي).



- تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع طريق ميناء الأحمدي (تقاطع رقم 80) - ليصبح ثلاثة مستويات (نفق + مستوى سطح الأرض + جسر قائم).



ثانيا: إنشاء جسر علوي متصل viaduct يبدأ من مدينة الكويت الى منطقة الصباحية الجنوبية وبطول 36 كلم ويتكون من ثلاث حارات بكل اتجاه بالإضافة الى وجود 20 منحدرا لربط الجسر بطريق الفحيحيل السريع.



ثالثا: استحداث مداخل ومخارج لبعض المناطق على طول طريق الفحيحيل وشمال المناطق التالية: (أبوالحصانية، الفنطاس، أبوحليفة، المنقف، المهبولة، بيان، صباح السالم، مخرج من منطقة حولي الى طريق الفحيحيل السريع).



رابعا: بالإضافة الى جسور المشاة القائمة تمت إضافة عدد 7 جسور مشاة أخرى، وتم وضع مواقف للباصات عند كل جسر مشاة.



خامسا: توسعة طريق الفحيحيل القائم على طول مستوى سطح الأرض بطول 39 كم.