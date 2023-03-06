منصور السلطان



أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس عن افتتاح اسبوع المرور الخليجي الموحد 36 تحت شعار «حياتك امانة» تزامنا مع دول مجلس التعاون الخليجي.



ونقل البرجس تحيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد في فعاليات اسبوع المرور متمنيا التوفيق للجميع.



جاء ذلك خلال افتتاح اسبوع المرور الخليجي الموحد 36 والذي انطلق صباح امس في حديقة الشهيد بحضور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الموحد والوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية وقيادات امنية في الادارة العامة للمرور والجهات الراعية والمشاركة في الفعاليات.



ومن جهته، اكد رئيس لجنة فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد العميد ابراهيم سعود الجلال ان اسبوع المرور يتضمن العديد من البرامج المتنوعة والتوعوية لضمان سلامة مرتادي الطريق مشيرا الى ان نشر التوعية المرورية سيكون له الاثر البالغ في انخفاض نسبة الحوادث المرورية وحفظ ارواح الناس.



وبين العميد الجلال ان اختيار الامانة العامة لشعار اسبوع المرور «حياتك امانة» جاء متنوعا في الشكل والمضمون وعليه نكثف كل جهودنا من اجل توصيل رسالة كاملة من خلال جميع وسائل الاعلام المختلفة نظرا لدورهم الكبير في ايصال المعلومات والمفاهيم للجميع.



وأشاد العميد الجلال بالدور الكبير الذي لعبه القطاعين العام والخاص في دعم الفعاليات لإنجاح اسبوع المرور الخليجي.



وتخلل حفل الافتتاح عرض الاحصائيات والتي تضمنت عدد الحوادث المرورية في عام 2022 والبالغ عددها 67 الف و770 حادثا وعدد حالات الوفيات 403 حالة جراء هذه الحوادث حيث بلغت نسبة الوفيات في الكويت لكل 100 الف شخص كما تضمنت الاحصائيات عدد المركبات المسجلة في عام العام ذاته والبالغ عددها 2 مليون و422 الف و223 مركبة.



وتطرقت الاحصائية الى ضبطيات ادارة الفحص الفني والتي تضمنت مخالفة تصنيع وبيع عوادم السيارات المسببة للأصوات بمشاركة وزارة التجارة ووزارة الكهرباء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والادارة العامة لمباحث الاقامة وادارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف.



وفي حفل الافتتاح تم عرض اوبريت خليجي قدمه اطفال حضانة B.A.B وعرض آخر يتضمن القضية المرورية حاز على اعجاب الحضور، وبعدها تم عرض فيديوات توعوية عن اسباب الحوادث المرورية والتي كانت اغلبها بسبب عدم الانتباه اثناء القيادة بالإضافة الى سبل تجنبها كما تم عرض بعض الحوادث المرورية التي تم رصدها من خلالها كاميرات المراقبة التابعة لادارة العمليات المرورية وفي الختام تم تكريم سفراء دول مجلس التعاون والشركات الراعية لفعاليات اسبوع المرور.