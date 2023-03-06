أطلقت شركة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» خدمتها مدفوعة الاشتراك «تويتر بلو» في 20 دولة إضافية في أوروبا، منها هولندا وپولندا وايرلندا وبلجيكا والسويد ورومانيا وجمهورية التشيك.



وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى ارتفاع عدد الدول الموجودة فيها خدمة «تويتر بلو» إلى 35 دولة بمختلف أنحاء العالم، بعد أن تم إطلاقها في أكتوبر الماضي مقابل اشتراك شهري قدره 8 دولارات.



وفي وقت لاحق أضافت الشركة مزايا جديدة لمستخدمي خدمة «تويتر بلو» مثل إمكانية بث فيديوهات تصل مدتها إلى 60 دقيقة وتغريدات طولها يصل إلى 4000 حرف، ومنحهم أولوية في المحادثات، كما تتيح الخدمة مزايا مثل تعديل التغريدات وقراءة الموضوعات المتصلة.



ولزيادة عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة، تتيح تويتر اشتراكا سنويا مقابل 84 دولارا. وخلال الأسابيع القليلة الماضية أطلقت «تويتر» أيضا اشتراكا سنويا لمستخدمي نظامي التشغيل «آي.أو.إس» و«أندرويد» للأجهزة الذكية مقابل 114 دولارا.