رد الفكاهي كريس روك أخيرا على ويل سميث السبت في عرض فكاهي من نوع «ستاند آب كوميدي» نقل مباشرة عبر «نتفليكس»، بعد عام من تلقيه صفعة من الممثل أمام ملايين المشاهدين حول العالم خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار.



واعتبر الفكاهي أن صفعة نجم هوليوود له تنم عن «غضب انتقائي» على دعابة أطلقها حول رأس زوجته جايدا بينكيت سميث الحليق، قائلا إن سميث تهجم عليه بسبب انزعاجه من مشاكله مع زوجته.



وقال روك للجمهور خلال العرض إن «ويل سميث يمارس غضبا انتقائيا»، وأضاف «كل من يعرف حقيقة الموضوع، يدرك أن لا علاقة لي بما حصل»، في إشارة إلى المشاكل بين الزوجين.



وحظيت ردة فعل روك المتزنة في ليلة الحادثة بإشادة واسعة، وقد التزم الفكاهي الصمت بصورة شبه كاملة بشأن هذه القضية طوال عام تقريبا.



لكنه خرج عن صمته في البث المباشر ليلة السبت من بالتيمور في شمال شرق الولايات المتحدة.



وقال روك «الناس يسألونني: هل كان ذلك مؤلما؟ لايزال مؤلما».



وأضاف «ويل سميث أضخم مني بكثير. هو أدى دور (الملاكم) محمد علي في فيلم. هل تعتقدون أني قمت بتجربة أداء لذلك؟».