

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن توقيع عقد استحواذ على حصة 30% من إجمالي رأس مال شركة «لايت فيلدز» للتجهيزات الغذائية الصحية صاحبة الامتياز الرئيسي، أو المشغل لخمس علامات تجارية عالمية، وهي: «نمو» التي تعتبر جوهرة «لايت فيلدز»، بالإضافة إلى العلامات التجارية الأخري وهي «كور» و«ليما آندسان» و«ايت ويل» و«تايمز».



وتعتبر شركة «لايت فيلدز» للتجهيزات الغذائية التي تأسست عام 2018 إحدى كبرى شركات قطاع التغذية الصحية في الكويت، وتقوم بتوزيع منتجاتها من خلال أكثر من 100 نقطة بيع بأسواق مختلفة ومتعددة داخل السوق المحلي، ولديها مطبخ مركزي تبلغ مساحته 2000 متر ويعمل لدى الشركة نحو 250 موظفا.



فرصة استثمارية واعدة



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالله محمد الشطي: «سعداء بنجاح عملية الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في إحدى أبرز شركات التغذية الصحية في الكويت وهي شركة لايت فيلدز صاحبة الامتياز لـ 5 علامات تجارية متميزة، وذات إمكانات كبيرة للنمو، حيث يمنح هذا الاستحواذ «أعيان» فرصة نوعية بقطاع متنام وآمن من العوامل الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها المنطقة بل والعالم أجمع».



وأكد الشطي أن عملية الاستحواذ جاءت بعد دراسات فنية وقانونية متأنية من قبل فريق عمل متخصص في ذلك، فبعد أن نجحت «أعيان» في عملية إعادة خطة هيكلتها، توجهت للبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة وبناء محفظتها الاستثمارية من جديد، وتوظيف أموالها في الاستثمارات الواعدة ذات النمو العالي، والمدر للدخل والذي يخلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة وينعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة، فكان الاستحواذ على حصة 30% في شركة لايت فيلدز من أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي أنجزتها الشركة مؤخرا.



وقال إن «أعيان» حريصة على دخول قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة الأعمال بما يضمن عوائد مجدية للمساهمين، وشركائنا في هذه الاستثمارات على حد سواء، وفي الوقت نفسه يوفر فرص عمل للشباب الكويتي، مما يؤهلها للعب دور محوري في دفع العجلة الاقتصادية في الدولة.



من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة لايت فيلدز أحمد فؤاد المتروك: «نحن واثقون بأن استحواذ أعيان للاجارة والاستثمار على حصة تصل إلى 30% من شركة لايت فليدز سيجعلنا نذهب بالشركة معا إلى آفاق جديدة كنموذج عالمي حقيقي خاصة أن الشركة مستثمرة في تكنولوجيا خدمة قطاع الأغذية ولديها مطبخ مركزي تبلغ مساحته 2000 متر ويبلغ عدد موظفيها 250 موظفا ولديها اختصاصيو تغذية صحية على المستوى المهني ولديهم خبرات متراكمة في هذا المجال، مؤكدا أن الشركة حققت مبيعات تجاوزت 60 مليون دولار منذ انطلاق الشركة في 2018 حتى الآن، ونهدف إلى تطوير منتجاتنا وخدماتنا باستمرار لتلبية كل ما يحتاج إليه العميل لمساعدته بالحياة الصحية وتساعده على نمو صحي».



وذكر المتروك أن الشركة تهدف خلال الفترات المقبلة الى تعزيز تواجدها ونشاطاتها في بعض قطاعات الصحة والنفط والتعليم وذلك من خلال توقيع عقود مع بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبعض الشركات في القطاع النفطي والقطاع التعليمي والنوادي الصحية، مشيرا إلى ان الشركة تخطط لإدراج أسهمها في السوقين الكويتي والسعودي بعد استيفاء جميع متطلبات شروط الإدراج.



وبين المتروك أن شركة لايت فيلدز لديها خطط توسعية في منطقة الخليج العربي وشمال افريقيا وستكون المملكة العربية السعودية هي باكورة التوسع الخارجي وذلك عقب شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن دخول لايت فيلدز إلى السوق السعودي جاء بعد دراسات مستفيضة ومتأنية رأت أن مؤشرات القطاع الغذائي في المملكة العربية السعودية تشهد نموا سريعا في استهلاك المواد الغذائية، حيث يبلغ حجم سوق الأغذية في المملكة العربية السعودية أكثر من 60 مليار ريال سنويا، تستحوذ المطاعم منها على أكثر من 17 مليار ريال، وبنسبة نمو تصل إلى 8% سنويا، ويوجد في المملكة نحو 20 ألف مطعم، ما يجعل من سوق المطاعم السعودية الأكبر حجما واستهلاكا في منطقة الشرق الأوسط.



وذكر أن تطبيق الطعام وأسواق التوصيل يشهد أيضا نموا هائلا حيث بلغت قيمتها 511 مليون دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 10% سنويا حتى عام 2026.



وأشار إلى أن شركة لايت فيلدز لديها القدرة على تغطية متطلبات شريحة كبيرة ومتنامية من المستهلكين الذين ينشدون الحياة الصحية، مشيرا الى أن التسويق الرقمي أساسي ومحوري في الترويج للمنتجات العضوية والمكملات الصحية، حيث ارتبط ازدهار سوقها بزيادة عدد المستخدمين للانترنت وارتفاع مؤشرات الوعي بأهميتها للصحة.



وأكد أن لايت فيلدز نجحت خلال الفترات الماضية بتسويق وبيع منتجاتها الصحية والفريدة من نوعها عبر تطبيق رقمي متطور استقطبت به شريحة واسعة من العملاء الذين طورت خدماتها ومنتجاتها لهم على مدار 5 سنوات لتكسب ثقتهم وتعزز التوجه نحو أنماط غذائية صحية ومثالية لحياة أفضل.



التوسع نحو آفاق جديدة للنمو



ذكر عبدالله الشطي أن السوق الكويتي يتميز بأنه نشط وقادر على استيعاب الشركات الريادية في قطاع الغذاء، ومساعدتها على النمو وسط منافسة مهنية، كما أن توسع «أعيان» باتجاه قطاعات جديدة يفتح آفاقا جديدة لفرص النمو، لافتا إلى أن مبادرة «أعيان» هذه تنبثق من الإيمان المطلق لإدارتها التنفيذية بأهمية القطاع والاستثمار في السوق المحلي، وفق تخطيط توسعي استراتيجي في الأسواق المجاورة، وتعزيزها لتكون مثالا يحتذى في قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن شركة لايت فيلدز تعتبر من الشركات الواعدة بل والرائدة في مجال التغذية الصحية، موضحا أن هذه الشركة تعتبر إضافة جديدة لمحفظة الشركة الاستثمارية حيث انه الاستثمار الأول لأعيان في قطاع التغذية الصحية بالسوق المحلي وبمنطقة الخليج العربي، ونخطط من خلاله لتعزيز وتوسيع الصناعة على المستوى الخليجي بداية ومن ثم التوسع بالأسواق الأخرى.