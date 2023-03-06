كان شهرا مليئا بالاحتفالات والمفاجآت من ديليفرو، إذ تواصل الشركة الاحتفال بالأعياد الوطنية وبمرور أربع سنوات على انطلاقها في السوق الكويتية.



وبهذه المناسبة، فاجأ فريق ديليفرو زوار مول العاصمة بمجموعة متنوعة من الحلويات والهدايا مقدمة من شركاء الشركة المحليين المشهورين، كوستا كوفي Costa Coffee ودوه DOH، حيث استمتع الحاضرون بالقهوة المجانية من كوستا كوفي Costa Coffee، وقسائم شرائية قيمة كل منها دينارين، يمكنهم استخدامها من خلال تطبيق ديليفرو.



وبالتعاون مع دوه DOH!، وزعت ديليفرو العديد من الدونات بالكريمة وبلون شعار ديليفرو والتي جهزت حصريا للاحتفال بالذكرى السنوية لشركة ديليفرو.



وفي هذه المناسبة، قالت المديرة العامة لشركة «ديليفرو الكويت» سهام الحسيني: «لقد سعدنا بالشراكة مع مول العاصمة وكل من كوستا كوفي Costa Coffee ودوه DOH! للاحتفال بالعيد الوطني والذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ديليفرو بأسلوب مميز! كما نشعر بالامتنان الشديد لكوننا قادرين على مواصلة عاداتنا المتمثلة في الاحتفال بأهم إنجازاتنا والعطلات المحلية مع المجتمع الرائع المكون من محبي الطعام والقهوة.