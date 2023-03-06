

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تمديد عرض التمويل الأقوى في فئته على سيارات سييرا من جي ام سي. ويتضمن العرض منح تمويل مساومة مع فترة سداد 5 سنوات بأرباح 3 سنوات فقط، مع إضافة كفالة على السيارة مدتها 3 سنوات أو 100 ألف كم.

وتأتي مثل هذه العروض التمويلية المميزة من KIB في إطار تعزيز شراكته مع الوكيل المحلي لسيارات جي ام سي شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني.



وبهذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في «KIB»، عبدالعزيز الشمري: نواصل اليوم توفير عروض تمويل السيارات الأقوى من نوعها، انطلاقا من حرصنا في البنك على ترسيخ علاقاتنا القوية مع شركائنا من نخبة وكلاء وشركات السيارات في الكويت، وبهدف الاستمرار في تقديم العروض التمويلية الفريدة والمميزة لعملاء KIB ومنحهم فرصة امتلاك أفخم السيارات، بمزايا حصرية تواكب توقعاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري.

وأكد أن مواصلة هذا العرض من KIB يأتي بسبب الإقبال الواسع الذي شهده من قبل العملاء خلال الفترة السابقة، ولما قدمه من مزايا حصرية لاقت استحسانهم وزادت من ثقتهم، وكان العرض قد صمم ضمن اتفاقية استراتيجية وقعها البنك مؤخرا مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني: الوكيل المحلي لسيارات «جي ام سي»، التي تعتبر من أشهر الماركات العالمية، وأكثرها مبيعا في الكويت ومنطقة الخليج العربي.