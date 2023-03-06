أطلق دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق سهامه على خصومه من الديموقراطيين لكن هجومه الأعنف كان على زملائه من الحزب الجمهوري الذين لا يسيرون معه على نفس الموجة، واصفا إياهم بـ«الأغبياء».



وأكد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين «ذوي النزعة الحربية» وكذلك «المتعصبين والأغبياء» في الحزب الجمهوري.



وقال الرئيس الأميركي السابق في اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الذي عقد في إحدى ضواحي واشنطن في وقت مبكر صباح امس، إن الأميركيين يخوضون حاليا «معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها»، واعدا كذلك بإنقاذها من التحول إلى «كابوس شيوعي بذيء»، من خلال التخلص من «الدولة العميقة».



وخاطب ترامب أنصاره قائلا: «إذا أعدتموني إلى البيت الأبيض، سنكون أمة حرة.. سينتهي حكمهم.. إننا لم نعد دولة حرة.. ليست لدينا صحافة حرة.. ليس لدينا أي شيء حر».



وقال ترامب: «سأمحو الدولة العميقة تماما.. سأطرد البيروقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل ـ المرضى ـ إنهم أناس مرضى».



وتحدث عن «حزب جمهوري يديره وحوش ومحافظون جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون لحدود مفتوحة وأغبياء»، مسميا بعض شخصيات الحزب.



وبعد تعبيره عن رفضه المساعدة الأميركية لأوكرانيا، قال ترامب «سنشهد حربا عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة». وأضاف «أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة».



على الطرف المقابل، أعلنت ماريان وليامسون مؤلفة الكتب الأكثر مبيعا عن الروحانيات والرفاهية ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 بعد أربع سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديموقراطي.



ووليامسون (70 عاما) التي توصف بأنها «راعية أوبرا وينفري» هي أول شخصية تعلن رسميا ترشحها للانتخابات في المعسكر الديموقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن، الذي ألمح للترشح لكنه لم يطلق حملته بعد.