القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقال: إن «الثوابت الراسخة للسياسة المصرية تؤكد مساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار».



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزير التجارة والصناعة م.أحمد سمير، ومن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ووزير التجارة آثير داود، وسفير العراق بالقاهرة د.أحمد الدليمي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي أعرب عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.



وأضاف المتحدث: أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.



من جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة، مؤكدا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.