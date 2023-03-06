أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، امس، أوامر ملكية بتعيين كل من سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، وحمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



كما وافق الملك سلمان ـ وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) ـ على تعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة، وراكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، إلى جانب اسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.



كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة للملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة في الخارج التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 22 دولة خلال شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ.



وبحسب «واس»، نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف د.عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.



وبين أن ذلك يأتي امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم.



وأشار إلى أن الوزارة باشرت التنسيق والإعداد لشحن إصدارات المجمع للمراكز الإسلامية وفق أعلى المعايير وبما يضمن وصولها في وقتها المحدد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في تلك الدول.