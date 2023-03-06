

هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي أهمية توقيت الفوز والظفر بنقاط المباراة أمام الجهراء ضمن منافسات الجولة الـ 17 لدوري زين للدرجة الممتازة، وقال لـ«الأنباء»: «حرصنا على توصية اللاعبين بأهمية الفوز بالمباراة، دون الالتفات إلى النتيجة نهائيا، وقد كان «أبناء السالمية» على الموعد وقدموا أداء متميزا، مكنهم من الظفر بالنقاط الثلاث عن جدارة، رغم الجودة التي يمتاز بها المنافس من لاعبين محليين ومحترفين، وقد كانت رغبة الفوز كبيرة لدى السماوي، وهو ما جسده اللاعبون خلال فترات اللقاء المختلفة.



وأشار الخالدي إلى أن المواجهة المقبلة التي تجمع السالمية مع الكويت متصدر الترتيب الخميس المقبل تعد أهم مواجهة للفريق في الموسم، مبينا أن الفوز بنقاط المباراة من شأنه أن يبعد الفريق عن «مربع الهبوط» بنسبة كبيرة، والجميع يعي أهمية هذه المباراة، ونأمل أن نظفر بنقاطها كاملة، رغم الصعوبة المتوقعة في المباراة.