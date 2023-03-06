

يحيى حميدان



قررت إدارة نادي التضامن قبول اعتذار مدرب الفريق الأول لكرة القدم جمال القبندي عن عدم الاستمرار في منصبه وتعيين المدرب ماهر الشمري خلفا له حتى نهاية الموسم الحالي، كما قبلت الإدارة كذلك اعتذار العضو فهد دابس عن عدم الاستمرار في رئاسة جهاز الكرة، ليتولى رئيس النادي مبارك النزال هذا المنصب.



وبهذه المناسبة، قال الشمري إنه سيركز في المرحلة المقبلة على تفادي هبوط «العنيد» لدوري «زين» للدرجة الأولى بعدما دفعت إدارة النادي مبالغ كبيرة للتعاقدات المحلية أو الأجنبية، موضحا أن القبندي قام بجهود كبيرة مع الفريق ولكن هذا حال كرة القدم وربما لم يحالفه التوفيق فقط في المباريات الأخيرة.



وبين الشمري أن اتفاقه مع التضامن حتى نهاية الموسم الحالي فقط نظرا لوجود عرض جدي من أحد الاتحادات العربية لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول أو الأولمبي لهذا البلد، وذلك لرغبته في مواصلة العمل في الخارج بعدما درب القيصومة السعودي هذا الموسم واستقال منه قبل شهر من الآن لبعض الخلافات.