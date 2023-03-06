

عبدالعزيز جاسم



قاد المدرب الأردني جمال محمود تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عصر أمس بشكل طبيعي ، وذكرت مصادر أن المدرب محمود قدم استقالته بعد الخسارة القاسية من الكويت 2-7 في الجولة قبل الأخيرة من دوري زين الممتاز، ما ساهم بهبوط الفريق إلى اللعب مع الفرق الأربعة التي تحتل المراكز الأخيرة بنظام الدوري من قسمين حيث سيهبط آخر فريقين إلى دوري الدرجة الأولى ، فيما يبقى صاحبا المركز الأول والثاني في الدوري الممتاز الموسم المقبل.



وجدد مجلس الإدارة الثقة بالمدرب محمود وطالب اللاعبين بتقديم كل ما لديهم في مواجهة التضامن المهمة بالجولة المقبلة.