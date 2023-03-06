أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

المادة 56 من الدستور: رئيس الوزراء يملك صلاحية ترشيح وليس تعيين الوزراء

الحكومة المستقيلة لا تملك صلاحية إصدار مرسوم بالحلّ حتى مع تكليف رئيس وزراء جديد



مريم بندق



بعد 4 أيام عمل رسمية فقط من استكمال سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، أصدر سموه أمرا أميريا بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد أجرى المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء الوزراء الحاليين والسابقين يومي 21 و22 فبراير الماضي وأعقبت ذلك عطلة الأعياد الوطنية.

وأوضحت مصادر دستورية أن تكليف رئيس الوزراء الذي يبدأ مشاوراته بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة يأتي تنفيذا لنص المادة 56 من الدستور التي تنص على أنه «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على «ترشيح» رئيس مجلس الوزراء».

وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» الخميس 23 فبراير الماضي «أن إعلان الحكومة منتصف مارس أو بحد أقصى سيتم إعلانها في شهر رمضان المبارك» - بداية رمضان فلكيا 23 الجاري - قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إنه من الوارد حضور الحكومة الجديدة الجلسة البرلمانية المقررة حسب اللائحة في 21 مارس الجاري، في حين أن المؤكد حضورها جلسة 4 أبريل.

ولفتت مصادر أخرى إلى أن الأمر الأميري بإعادة تعيين سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يجدد الأمل في عدم إبطال مجلس 2022، موضحة أن إبطال المجلس الحالي معناه عودة مجلس 2020، والذي يتطلب صدور مرسوم بحله والحكومة مستقيلة لا تملك إصدار مرسوم بحل أي مجلس أمة حتى مع تكليف رئيس وزراء جديد.

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمراً أميرياً بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .

وفيما يلي نص الأمر الأميري :

جاءنا من الديوان الأميري مايلي:

أمر أميري

بتعيين رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد المشاورات التقليدية،

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعين سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1444 هـ

الموافق: 5 مارس 2023 م.