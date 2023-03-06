

غادر وفد منتخبنا الوطني للتصوير تحت الماء صباح أمس إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق في مدينة العقبة الجمعة المقبل.



ويترأس الوفد نائب رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ جمال الحربي، ويضم مدير اللعبة مهدي بن حيدر، والإداري حسين الصالح، والمدرب هاني بن حسين، إضافة إلى 6 لاعبين هم: حسين القلاف، وعبدالله الكندري، وزيد الناصر، وراشد المرشود، وبدر العطار، وعلي الحماد. وقال مهدي بن حيدر إن النادي والاتحاد لديهما ثقة كبيرة باللاعبين الذين سيمثلون منتخبنا في تحقيق مراكز متقدمة وصعود منصات التتويج، مشيرا إلى أن البطولة ستشارك فيها 9 منتخبات عربية، ما يعني أن المنافسة ستكون كبيرة على تحقيق الألقاب في جميع الفئات.



إلى ذلك، غادر البطل حسن الشراح إلى مدينة دبي الإماراتية للمشاركة في بطولة فزاع للغوص الحياري، ويعتبر الشراح حامل لقب البطولة العام الماضي.