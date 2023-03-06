

حصد المنتخب الوطني للتجديف 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضية وبرونزيتان) في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي المفتوحة للتجديف الشاطئي والتي نظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على شاطئ منطقة الحمرية في الشارقة، وصاحبها تنظيم بطولة الإمارات للتجديف الشاطئي.



وجاءت الميداليات الذهبية التي حققها المنتخب الوطني من خلال تحقيق المركز الأول لكل من عبدالرحمن فرج الفضل في فئة الفردي رجال، وسعاد الفقعان في فئة الفردي نساء، وسعاد الفقعان وسيفتلانا تترينوفا في فئة زوجي نساء، ومحمد السبتي وسيفتلانا تترينوفا في فئة زوجي مختلط، فيما حقق عبدالرحمن الفضل ومحمد السبتي الميدالية الفضية والمركز الثاني في الزوجي رجال، واستطاع البطل الواعد يوسف العبدالهادي تحقيق ميداليتين برونزيتين من خلال فوزه بالمركز الثالث في فئة تحت 23 سنة وفي فئة الجونير.



وأشاد رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك بوردنق في النادي البحري الرياضي الكويتي أحمد الفيلكاوي بالنتائج التي حققها لاعبو المنتخب وبحصد الميداليات والمراكز الأولى في البطولة المتميزة.