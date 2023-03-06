

ابتعد باريس سان جرمان 11 نقطة مؤقتا عن منافسه المباشر وغريمه التقليدي مرسيليا بفوز غير مطمئن على نانت 4-2 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، وذلك قبل اربعة ايام من مواجهة مصيرية ضد بايرن ميونيخ الالماني في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.



وبات نجم سان جرمان كيليان مبابي الذي سجل هدف فريقه الرابع افضل هداف في تاريخه برصيد 201 هدف في مختلف المسابقات بعد ان كان متساويا مع الاوروغوياني اديسنون كافاني. وجاءت اهداف مبابي في 247 مباراة منذ انتقاله الى سان جرمان قادما من موناكو في صفقة ضخمة.



ورفع سان جرمان رصيده الى 63 نقطة مقابل 52 لمرسيليا الذي يلتقي رين الاحد.



وعلّق نجم باريس كيليان مبابي على إمكانية رحيله عن الفريق الفرنسي في الصيف المقبل.



ويرتبط مبابي بعقد مع سان جرمان حتى صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بشرط موافقة الطرفين.



وسئل مبابي: هل ستؤثر مباراة على مستقبلك؟ فقال «لا أعتقد ذلك، إذا ربطت مستقبلي في باريس بدوري الأبطال، فإنني سأكون لا أحترم النادي»، مضيفا «إذا ربطت مستقبلي بـ «ذات الأذنين» لكنت رحلت منذ وقت طويل، وأنا هنا سعيد جدا وفي الوقت الحالي لا يمكنني التفكير في أي شيء آخر لأجعل وقتي مع باريس سان جرمان أفضل».



وفي مباراة اخرى تعادل تروا مع موناكو ٢-٢ وتغلب مونبيليه على انجيه ٥-٠.



ألمانيا



وفي ألمانيا، استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب الصدارة من غريمه بوروسيا دورتموند واستعد بأفضل طريقة لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء في دوري الأبطال، وذلك بفوزه على مضيفه شتوتغارت 2-1 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وخلافا لبايرن، عجز أونيون برلين عن نفض غبار ملعب «أليانز أرينا» والهزيمة المذلة في المرحلة الماضية، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه كولن 0-0.



وبات نادي العاصمة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام كولن في ثماني مواجهات جمعتهما في الدرجة الأولى، على بعد 5 نقاط من بايرن ودورتموند. كما تعادل فرايبورغ مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0، فيما واصل شالكه صحوته بفوزه على بوخوم الأخير 2-0.