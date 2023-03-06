في إطار دورها الإغاثي المتواصل لنجدة وإعانة العائلات السورية اللاجئة في دول الجوار، وكذلك دعم الأسر الأردنية المحتاجة، وزعت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية 1000سلة غذائية متنوعة على العائلات اللاجئة والمستحقة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور وإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري.

وقال الهاجري في تصريح صحفي إن الهدف من توزيع تلك الطرود الغذائية هو تأمين احتياجات العائلات اللاجئة والمتعففة، والتي تواجه صعوبات في الحصول على قوت يومها، وتعيش أوضاعاً مأساوية.



وأضاف الهاجري أن الجمعية خلال السنوات الماضية أولت اهتماماً بالغاً باللاجئين السوريين في دول الجوار، والنازحين السوريين في مخيمات الداخل، حرصاً منها على تخفيف معاناتهم المستمرة من أكثر من 10 سنوات.

مشدداً على أن تلك الجهود الإغاثية والإنسانية للفئات المستحقة، تأتي بدوافع الأخوة الإسلامية وتعزيز روح التكافل والتضامن بين أبناء الأمة المسلمة، مصداقاً لقول رسول الله ﷺ " مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى"

وأشار الهاجري إلى أن الفرحة والبهجة علت وجوه العائلات اللاجئة والأسر المتعففة الذين حصلوا على مساعدات تراحم الخيرية، حيث واصلوا الشكر والدعاء لأهل الكويت على ما يقدمونه لهم من عطاءات سخية ومساعدات إنسانية لا تنقطع.

بدوره أكد المدير التنفيذي لتراحم الخيرية عبدالحميد الدوسري أن تراحم الخيرية تواصل مد يد العون والمساعدة للفئات المنكوبة والمتضررة والمحتاجة في مختلف مناطق عملها، من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية الهادفة لغوث الملهوف ودعم المحتاج.

لافتاً إلى أن خطط الجمعية تراعي تقديم المساعدات المتنوعة بحسب حاجة المناطق والفئات المستفيدة، مثمناً دعم أهل الخير والعطاء الذين يبذلون أموالهم ونفقاتهم، غوثاً وعوناً لإخوانهم المتضررين، داعياً المولى تبارك وتعالى أن يكتب أجورهم ويتقبل منهم صالح أعمالهم.