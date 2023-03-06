یعتبر معھد دسمان للسكري العضو الوحید الذي یمثل دولة الكویت في الاتحاد العالمي للسمنة وقام المعھد بالاحتفال بالیوم العالمي للسمنة في 4 مارس 2023 تحت عنوان "تغییر وجھات النظر حول السمنة والحث على التحدث عن السمنة في جمیع الأوجه".

نظم معھد دسمان للسكري بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعیة السمنة الكویتیة، والجھات المختصة بالسمنة بالقطاع الحكومي والأھلي، فعالیة توعویة في الیوم العالمي للسمنة برعایة شركة نوفو نوردیسك فارما جالف.

تطرقت الدكتورة إباء العزیري، الرئیس التنفیذي للقطاع الطبي في معھد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، للحدیث عن مرض السمنة وما قد یترتب علیھا من مخاطر صحیة كمقاومة الانسولین ومرض السّكري وأمراض القلب وضغط الدم ومشاكل التنفّس وأمراض الكبد الدهنية وغیرھا من المضاعفات الصحیة التي یمكن تفادیھا بالوقایة من السمنة وعلاجھا.

حیث استعرضت د. العزیري خلال ھذا المؤتمر أحدث التوجھات العالمیة وآخر التطورات حول التغلب على السمنة وذلك لما لھا من ارتباط وثیق بمرض السكري، كما شدّدت على التخلص من النظرة المجتمعیة السلبیة حول السمنة وحث الجمیع على توحید التوجھات واتباع استراتیجیات مشتركة للتصدي بشكل أمثل لھذا العبء الذي یشكل تحدیاً صحیاً ملحاً.

وبھذه المناسبة أطلقت وزارة الصحة الكویتیة ممثلة بالإدارة الاولیة للرعایة الصحیة الدكتورة دینا الضبیب خدمة جدیدة لتشخیص وعلاج السمنة في مراكز الرعایة الصحیة الأولیة من خلال عیادات الأمراض المزمنة غیر المعدیة )NCD(، حیث تقوم ھذه العیادات بتقدیم خدمات تشخیص وعلاج ودعم المرضى الذین یعانون من مرض السمنة.

وأوضحت دكتورة عایشة الفھد - نائب رئیس رابطة السمنة الكویتیة أن السمنة مرض خطیر ومزمن، وأن رابطة السمنة الكویتیة تعیر اھتماما بالغا بزیادة الوعي والتثقیف حول مرض السمنة في الكویت من خلال التعاون المستمر مع القطاعین العام والخاص.

ومن جانبه أكد السید فنكت كالیان، نائب الرئیس والمدیر العام لشركة نوفو نوردیسك فارما جلف، أن السمنة من الأمراض الخطیرة المزمنة الانتكاسیة بالغة الانتشار في الكویت، واستجابة لھذا لوضع المقلق، تواصل نوفو نوردیسك التزامھا بإحداث تغییر في مرض السمنة من خلال التعاون مع مختلف الكیانات وتضافر الجھود لدعم الأشخاص الذین یعانون من مرض السمنة في الكویت.

اختتمت الدكتورة إباء العزیري فعالیات الاحتفال بعرض نتائج أطلس السمنة العالمي 2023، والذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة الیوم حیث ان التأثیر الاقتصادي العالمي الناتج عن زیادة الوزن والسمنة قد یصل إلى 4.32 تریلیونات دولار سنو ًیا بحلول عام 2035. كما أوضحت أنه بحلول عام 2035، إذا لم یتم اتخاذ أي إجراءات في الكویت، فإن 52٪ من البالغین سیعانون من السمنة مما یضع الكویت في فئة المخاطر البالغة ، لا سیما أن السمنة لدى الأطفال تستمر في الارتفاع بشكل سریع.